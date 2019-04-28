صورة تتسبب بفضيحة.. عادل كرم يظهر عاريًا ويلف سيجارة حشيش!

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جريئة جدًا للفنان اللبناني عادل كرم تم تسريبها من قبل أحد الأشخاص، الصورة التي يبدو انها خاصة جدًا وتم التقاطها من داخل غرفة نوم كرم، يظهر فيها الفنان اللبناني عارٍ تمامًا بدون أي قطعة ملابس وهو على سريره خلال قيامه بلف سيجارة من الحشيش.

وأثارت الصورة حالة من الجدل وضجة كبيرة جدًا بسبب جرأتها، ففي الوقت الذي سخر عدد كبير من كرم بسبب هذه الصورة مستائلين عن سبب قيامه بالتقاط صورة بهذه الجرأة.

دافع آخرون عنه مُعلقين أن الصورة خاصة جدًا ومن داخل غرفة نوم كرم، وانه يحق لأي شخص التصرف بطبيعته داخل منزله والتقاط أي صورة خاصة له، مُطالبين بالبحث عن الشخص الذي قام بتسريبها ومحاكمته لتجاوزه الحدود.

وكان هناك مجموعة ثالثة من الأشخاص دافعت عن ظهور كرم عاري في الصورة لخصوصيتها، إلا انهم طالبوا بمحاسبته لتناوله الحشيش وهو أم غير قانوني.

وفي ظل هذه الضجة الكبيرة جدًا في تويتر والجدال قرر الفنان اللبناني عادل كرم التزام الصمت وعدم الرد او الخروج بأي تصريح حول طبيعة الصورة وسبب تسريبها او حتى إنكارها.

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