مسلسل سعودي يروج للمثلية عُرض قبل سنوات يعود للواجهة.. قصة حب بين فتاتين!

صُدم الجمهور السعودي ونشطاء تويتر بمقطع قديم من المسلسل السعودي "سكتم بكتم" وذلك لجرأته الكبيرة، وبالرغم من أن المسلسل تم عرضه قبل سنوات إلا أن الضجة حدثت مؤخرًا بسبب تداول المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعرض المسلسل قصة حب شاذة بين فتاتين أحدهما مُسترجلة وتطلق على نفسها اسم بدر، والتي تظهر في العمل وهي تصف الممثلة الأخرى بحبيبتها وزوجتها.

هل يعقل ان ينقل التلفزيون مثل هذا الحوار ‼️

والذي سيشاهده بناتنا وأولادنا‼️

إعلامنا يتجه الي الهاوية

⁦@TurkiAlshabanah⁩ pic.twitter.com/RrQquL1103 — MBS🇸🇦 محمد بن عبدالعزيز (@506MBS) April 25, 2019

وياتي هذا المقطع في الحلقة 13 من الجزء الرابع من العمل بطولة الفنان فايز المالكي، وتدور أحداثه حول فتاتين أحدهما "بوية" تعيشان قصة حب شاذة.

هذا المشهد القديم والجريء تم عودته للنور بعد قيام مغرد سعودي بنشره وكتب مُعلقًا عليه: "هل يعقل أن ينقل التلفزيون مثل هذا الحوار الذي ستشاهده بناتنا وأولادنا، إعلامنا يتجه إلى الهاوية".

وفور انتشار المشهد عبر عدد من رواد تويتر عن صدمتهم لوجود مثل هذه القصة بمسلسل سعودي تم عرضه على القنوات العامة والخاصة السعودية.

وأكد عدد كبير من النشطاء أن القصة كانت قد مرت بوقت سابق لعدم وجود مواقع التواصل الاجتماعي والتي تكشف مثل هذه القصص والجرائم على حد قولهم.

واعتبر عدد كبير منهم أن الحلقة لم تعالج القضية بل عرضتها بشكل جريء ومقزز قد يكون له أثر سلبي على جيل الشباب، بطريقة غير معتادة ومقبولة.

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