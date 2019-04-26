ضحكات هشام عباس في عزاء والدته تثير استياء و سخرية الجمهور

على مدار الساعات الماضية، تصدر الفنان هشام عباس مؤشر البحث (جوجل)، بسبب إنتشار بعض الصور الخاصة بعزاء والدته، والتى ظهر فيها برفقة عدد من الفنانيين الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء.وتم التقاط عدد من الصور له ولبعض الفنانيين وهم يضحكون، حسب موقع صدى البلد.

تلك الصُور فجرت موجة استياء و سُخرية وتعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فكتب أحدهم: (والدة هشام عباس في ذمة الله وده العزاء وتقريبا هو الي قتلها).

ومن ناحية أخرى، كان قد إعلن هشام عباس عن تعاونه مع الفنانة يسرا في عمل درامي جديد وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي (إنستجرام ).