صورة تجمع زوج أصالة وطليقها تثير الجدل.. ومتابع يشبههم بفيلم "أصحاب ولا أعز"!

عقدت ابنة الفنانة السورية أصالة، شام الذهبي، قرانها على أحمد هلال قبل عدة أيام في حفل بسيط ضم أفراد عائلتها وأصدقائها المقربين.

وشاركت شام الذهبي متابعيها عبر حسابها على تطبيق "إنستغرام" العديد من الصور لحفل قرانها المبهج الذي تواجدت فيه والدتها أصالة وزوجها الملحن العراقي فائق حسن، بالإضافة إلى والدها المنتج أيمن الذهبي الذي كان المسؤول عن تزويجها.

ومن الواضح أن علاقة أصالة بطليقها أيمن الذهبي ووالدها أبنائها الأكبر شام وخالد جيدة رغم طلاقهما، والغريب في الموضوع أن فائق حسن تجمعه علاقة طيبة به كذلك.

وقد فوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بصورة عفوية وغير متوقعة جمعت الذهبي وزوج أصالة، حيث بدا الاثنان منسجمين ويتبادلان الضحكات وعلامات السعادة بادية على وجهيهما، بينما تضحك أصالة برفقة شقيق طليقها.

ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي على صورة أصالة وطليقها



وتباينت ردود الأفعال بين مشيد ومنتقد، فمنهم من يرى أن الانفصال لا يعني نهاية العلاقة وخاصة مع وجود الأطفال، بينما يعتقد البعض أنه لا يجدر أن يجتمع الطليق والزوج في الوقت ذاته.

وعلَّقت إحدى المتابعات: "ترئ إذا طليقها مراح تكرههه ولا تضوج منه يبقى ابو ولدها وبينهم عشره عمر والي صاير زواج بنتهم حتى لو بينهم خلاف ينسوئ علمود بنتهم وزوجها وياها وشي كلش حلو منه ممتحسس ولا شي وفرحان لفرحهم لحد ياؤل الموضوع وتفروها على غير شي".

وعلَّقت إحداهن ساخرة: "وهي ساحبه ع الاثنين وتضحك مع واحد ثالث".

وشبَّه أحد المتابعين تواجد طليق أصالة وزوجها معًا في ذات الصورة يشبه أحداث فيلم "أصحاب ولا أعز"، وعلَّق: "😂😂 عنجد شي بيضحك اصحاب ولا اعز 😂😂 التم المتعوس على خايب الرجا…الله يستر من فئوقة كيف رح تكون اخر حلقة من مسلسله…يالله اصبروا وحنشوف…!!".

حفل عقد قران شام الذهبي



شاركت شام الذهبي متابعيها عبر خاصية "إنستغرام ستوري" العديد من الصور ومقاطع الفيديو للحفل والحضور، وقد شوهد م بين المدعوين الداعية مصطفى حسني الذي أشرف على عقد قران الثنائي.

وتألقت شام مُرتديةً فستان أبيض بسيط بقصة حورية البحر من قماش الدانتيل، وجاء بأكمام منتفخة ناحية الاكتاف. في حين اعتمدت مكياج ناعم وبسيط من درجات الوردي، وأسدلت خصلات شعرها بطريقة انسيابية.