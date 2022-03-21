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"الثالثة ثابتة".. شام الذهبي تعقد قرانها لكن أين أصالة؟!

منشور 21 آذار / مارس 2022 - 09:29
شام الذهبي وأصالة نصري
شام الذهبي وأصالة نصري

 انتشرت صور حفل عقد قران شام الذهبي، ابنة المطربة السورية أصالة، من خطيبها أحمد هلال عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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شاركت شام الذهبي متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام" مقاطع فيديو وصور لحفل عقد قرانها المبهج بحضور أفراد عائلتها وأصدقائها المقربين وشوهد من بين الحضور الداعية مصطفى حسني الذي أشرف على عقد قران الثنائي.

وارتدت شام فستان أبيض بسيط بقصة حورية البحر من قماش الدانتيل، وجاء بأكمام منتفخة ناحية الاكتاف. في حين اعتمدت مكياج ناعم وبسيط من درجات الوردي، وأسدلت خصلات شعرها بطريقة انسيابية. 



أصالة تتغيَّب عن حفل عقد قران ابنتها شام الذهبي

 

وقد أثار عدم تواجد أصالة في الحفل جدل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لم تظهر في الصورة العائلية التي نشرتها شام على خاصية "إنستغرام ستوري" في حين ظهر زوجها الملحن العراقي فائق حسن واقفًا إلى جانب ابنتها، في حين جلس طليقها أيمن الذهبي إلى جانب ابنتخ لكتب كتابها.

وتغيب أصالة عن الحفل أمر مستغرب خاصة أن علاقتها بابنتها قوية وعاطفية جدًا.

من جهة أخرى، لاحظ البعض انعكاس صورة سيدة تشبه أصالة بتسريحة شعرها على المرآة المثبتة خلف الطاولة التي جلست عليها شام وخطيبها لعقد قرانهما، الأمر الذي ينفي ما تردد عن تغيب المطربة.

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كما لاحظ البعض لمحات من أصالة في صورة أخرى مُرتديةً جاكيت كاروهات باللونين الأسود والأبيض، وبنطال أسود رسمي.

 

كلمات دالة:شام الذهبيأصالة نصرينجومفن

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