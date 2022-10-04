نجمات سوريات ينضممن إلى "صالون زهرة.. ونادين نجيم ترحب بهن

يحمل مسلسل صالون زهرة بجزئه الثاني العديد من المفاجآت المختلفة، أبرزها انضمامات نجمات سوريات عرفن بأدوارهن الكوميدية إلى العمل.

ومؤخرًا، أسدل الستار عن أسماء عدد من الفنانات السوريات اللواتي سيشاركن في العمل، وبالتأكيد سيضفين نكهة مختلفة للأحداث.

نجمات ينضممن إلى مسلسل "صالون زهرة"

وفاء موصللي

ستنضم الفنانة السورية القديرة وفاء موصللي لطاقم العمل، حيث ستؤدي دور عمة "أنس"، الذي يلعب دوره الفنان السوري معتصم النهار.







سامية الجزائري



وستشارك الفنانة القديرة سامية الجزائري إلى طاقم تمثيل "صالون زهرة"، مُجسدةً دور والدة "أنس".

وأبدت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، بطلة العمل، حماسها لانضمام النجمتين بتغريدة أرفقتها بجملة للجزائري من مسلسل "عيلة سبع نجوم"، تقول فيها "صار معي انقراص بالفقرات القطنية ".

ولفتت نادين إلى أن حلمها تحقق بالعمل مع الفنانتين، قائلة: "و تحقق حلمي بشوفتها حبيبتي احلى سامية و احلى وفاء يلا ناطرينكم ما طولوا علينا".

هدى الشعراوي

وكشفت الفنانة السورية هدى الشعراوي مشاركتها في المسلسل واصفةً شخصيتها بـ"المهضومة"، حيث ستلعب دور "سميرة"، خالة "أنس"، الذي يجسد شخصيته معتصم النهار، حيث تتوجه من دمش إلى بيروت لزيارته.

ولفتت إلى أنها سعيدة بالانضمام إلى طاقم العمل، لاسيما أنها ستجتمع بصديقتيها الجزائري وموصللي.

نجوم ينسحبون من مسلسل "صالون زهرة"

طوني عيسى

أعلن الفنان اللبناني طوني عيسى انسحابه من مسلسل "صالون الزهرة" في موسمه الثاني، إذ لن يعود لتسجيد دور "يوسف"، لافتًا إلى أن الدور لن يضيف لها أو يفيده بشي، نظرًا لتقليص عدد مشاهده ومساحه دوره في العمل، بسبب تغيُّر طبيعة الأحداث، إضافة إلى رغبته في ترك مساحة لنجوم آخرين بالمشاركة.

وشدد طوني إلى أنه كان راضٍ على الموسم الأول من العمل بسبب طبيعة شخصيته وحبه لها، لكنه توقع أن تكون مساحته في الموسم الثاني أكبر.

رشا بلال

ولم يكن طوني عيسى الوحيد الذي يقرر الانسحاب من العمل، فقد سبقته الممثلة السورية رشا بلال وأعلنت انسحابها؛ لأن شخصية "مرام" لم تكتب كما يجب بالنسبة لها.

ولم تكشف رشا هوية الممثلة التي ستحل محلها، أو تفاصيل أخرى عن مصير الدور.