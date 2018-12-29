صورة ريهام حجاج في طائرة خاصة وخاتم ألماس تثير حيرة الجمهور، تعرفوا على السبب!

الفنانة ريهام حجاج

أثارت الفنانة ريهام حجاج ضجة كبيرة على السوشيال ميديا عامّة، بعد أن نشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي على إنستغرام، وهي في طائرة خاصة وترتدي خاتم من الماس، ولم تعلق عليها، كما ألغت خاصية التعليق من الجمهور، تحسباً لأي تعليق مستفز، أو سؤالها من أين لكي هذا، خاصة وبعد انتشار شائعة زواجها من رجل الأعمال محمد حلاوة طليق الفنانة ياسمين عبد العزيز.

فيما تداول نشطاء السوشيال ميديا صورة ريهام حجاج وعلقوا عليها قائلين.. "لو اتجوزتى بتدارى ليه" .. "هى حرية شخصية إنك متقوليش انتى فين ومع مين بس انتى شايفه الشائعات عليكي ازاى.. لازم تردى".. " بقى شكلك وووووووحش".. " يا ريهام قولي لو متجوزة رجل أعمال مش عيب".. " لازم تردي يا نجمة.. الناس بتحبك ولازم صورتك تفضل حلوة أدامهم".

يشار إلى أن الأضواء تسلّطت حول الفنانة المصرية ريهام حجاج بشكل كبير بعد انتشار خبر طلاق ياسمين عبد العزيز، والسبب في ذلك أن جميع الأنباء كانت تشير أنها على علاقة مع طليق ياسمين رجل الأعمال المصري محمد حلاوة، مما جعل المتابعين في حالة من الفضول لمعرفة تفاصيل الحكاية التي لم يعلّق عليها أي من الفنانتين حتى الآن.