صورة: سعد الصغير يحتفل بعيد ميلاد نجله محمود

احتفل الفنان سعد الصغير بعيد ميلاد نجله محمود، موجها له رسالة تهنئة بهذه المناسبة، ومتمنيا له السعادة والنجاح في حياته، وكتب سعد الصغير، عبر حسابه على (انستجرام)، قائلا:(حبيبي ابني وصاحبي واخويا كل سنه و أنت طيب يا حبيبي وربنا يكرمك يارب وأشوفك ناجح في حياتك دائما وتبقى سنة خير وسعيدة عليك اللهم امين وتحقق كل اللي أنت عايزة يا حوده يارب و كل سنة و أنت طيب يا صاحبي)، حسب موقع اليوم السابع.

وكان سعد طرح مؤخرا أغنية (اعمل كده كده) على طريقة الفيديو كليب من كلمات مصطفى حسن وألحان محمد عبدالمنعم وتوزيع ميدو مزيكا وشيبسي ومن إخراج كامبا وحققت نسب مشاهدة عالية.