صورة سلمان خان مع كاترينا كيف تتخطّى حاجز المليون إعجاب...شاهدوا السحر الهندي!

سلمان خان وكاترينا كيف

شاركت النجمة الهندية كاترينا كيف مؤخرًا صورة مذهلة لها جمعتها مع نجم بوليوود الأول بلا منازع سلمان خان، وكانت الصورة مثل الفيضان القوي، حيث اجتاحت أرجاء مواقع التواصل ونالت إعجاب روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بشدة.

وتركت كاترينا تعليقًا على الصورة التي تخطت أكثر من مليون و200 ألف إعجاب على إنستغرام وقالت: "صورة من كواليس فيلم "بهارات"، لقد كانت شخصيتي في هذا الفيلم من أكثر الشخصيات الرائعة والحماسية، وبالمجمل العمل في هذا الفيلم كان ملهمًا بالنسبة لي".

ووجهت كاترينا الشكر لكل من سلمان خان والمخرج علي عباس ظفار، وأطلقت عليهم لقب "الشبان الأفضل"، في حين ينتظر المعجبين على أحر من الجمر الموعد النهائي الذي من المقرر أن يتم فيه عرض الفيلم في دور السينما والذي من المتوقع أن يكون في موسم الأعياد لعام 2019.