صورة عليا بهات مع شاروخان تجتاح الانترنت في الهند..شاهدوا جمالهما!

عليا بهات وشاروخان

شوهد مؤخرًا مجموعة من نجوم بوليوود الذين تواجدوا لحضور حفل زفاف ابنة المنتج الهندي موكيش بهات مساء السبت الماضي، ومن أبرز النجوم الذين حضروا الفنان الهندي شاروخان وسلمان خان وعامر خان وعليا بهات وعدد آخر من الممثلين والممثلات.

ولكن، كانت الصورة التي التقطت وأحدثت ضجة في محيط مواقع التواصل الاجتماعي في الهند، هي تلك التي جمعت الفنانة الشابة عليا بهات مع زعيم بوليوود شاروخان، وظهر كل منهما في الصورة يحتضنان بعضهما والابتسامة مرسومة على ملامحهما بطريقة مميزة، وكأنهما سعيدان باللقاء الذي جمع بينهما.

الجدير ذكره، أن آخر عمل جمع ما بين النجمة الهندية عليا بهات والفنان الهندي المخضرم شاروخان هو فيلم "Dear Zindagi"، وكان شاروخان قد طرح آخر أفلامه مؤخرًا في دور العرض ولا زال يعرض حتى الآن وهو فيلم "Zero" بمشاركة الفنانة كاترينا كيف.