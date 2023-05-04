صورة قديمة مع سيرين عبد النور تعرض ماغي بو غصن للتنمر.. وهكذا ردت

تعرضت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن للتنمر بعد تداول صورة لها إلى جانب زميلتها سيرين عبد النور من مسلسل "مريانا"، لافتين إلى أنها بدأت المجال الفني كـ"كومبارس".

ماغي بو غصن تتعرض للتنمر

وتهجم المتابعون على بو غصن مستذكرين بداياتها الفنية، إذ جسدت في العمل دورًا ثانويًا كخدامة تعمل في منزل عائلة ثرية، بينما كانت عبدالنور في أوج شهرتها وتألقها؛ ما دفعها للرد على الانتقادات عبر مشاركة ردود أفعال داعميها ومتابعيها.

شاركت بو غصن تغريدة لمعجبة أشادت بنجاحها وتطورها، إذ كتبت "فاطمة": "مش عيب واحد يبلش من الصفر ولا عيب يطلع السلم درجة درجة. بالعكس، هيدا فخر وإنجاز. ويلي بيتعب ع حالو وبيشتغل ليوصل، هو يلي بيثبت قدرة عالبقاء. ما تابعت شو صاير بس الأكيد إنو #ماغي_بو_غصن ما وصلت بالهيّن، بحياتها ومهنتها، وهيدي كلمة حق".

وردَّت الفنانة على تغريدتها، معلقة: "فاطمة الغالية. النجاح نعمة كبيرة من عند الله. وأنا مقدرتها ومقدرة قيمتها تتدوم عليّي. لأن اللي بيقدر نعم ربنا بيديمها عليه. بشكر ربي على محبة كل هالناس وبفتخر بكل خطوة عملتا وكل دور مرق بمسيرتي لأنّو كل دور أضفلي وعلمني وعمل مني اللي أنا عليه اليوم. كتير حب فاطمة ".

متابعة تروي معاناة ماغي بو غصن في بداياتها الفنية

بينما سردت متابعة تدعى "إيمان" تفاصيل مسيرة ماغي الصعبة وما عانته في بداياتها الفنية، مُشيرةً إلى أنها كانت تنتقل من بيروت إلى سوريا برًا حاملةً حقيبة ظهرها؛ ما أدى إلى معاناتها من أوجاع في الظهر، وكتبت: "خبرتني ماغي بو غصن مرة انو عندها اوجاع بضهرها.. التلي انها على مدى سنين كانت تحمل شنطتها على ضهرها يوصلها بيها عالموقف ببيروت لتسافر بالبر ع سوريا وتبدا هونيك من الصفر.. بعد سنين طويلة من الحفر بالصخر عملت اسمها..مسيرة نجاح بيتاخد منها العبر مش بينقصف عليها بحجة انها كانت كومبارس".

وردت بوغصن على المتابعة، قائلة: "ايمان حبيبي.. بديل قلّك إنو ما في شي مصدره شر وحقد بيأثر فيّي. فخورة بكل خطوة.. وممنونة لمحبة الناس. وهدفي وهاجسي اللي ما بيخلّيني نام هوّي كيف طوّر حالي وإتقدّم وقدم شي أفضل وإرضي الناس اللي بتحبني. ما بتطلع بغيري وما بتطلع ورايي وما بحط عيني بشغل حدا. شكراً يا محبّة على كلامك".

واختتمت ماغي كلامها بعد تصدرها الترند: "ختامها.. مش بس بالشغل وتفاعلكن الرائع بطلع ترند. أوقات حقد البعض بهالمهنة والغيرة والحروب اللي مش شريفة ومقابلهن دفاع المحبين واولاد الاصول بيطلعك كمان ترند. مش مهم الترند المهم محبة الناس الحقيقية اللي ما بتنشرى وما بتنباع وما بتتقدّر بكلمة بحبكن كلكن وبشكركن على كل شي".