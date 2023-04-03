ماغي بو غصن تخطف الأنظار بإطلالة براقة في "للموت 3"

تصدرت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن ترند موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بأدائها المبهر هي وزميلتها دانييلا رحمة في مسلسل "للموت 3".

ماغي بو غصن تتصدر الترند بإطلالة برَّاقة

وشاركت ماغي متابعيها عبر حسابها في "إنستغرام" صورًا للإطلالة التي اعتمدتها في الحلقة الـ11 من المسلسل، حيث تألَّقت بفستان قصير رمادي تميَّز بقصة "أوف شودلر" جاء مصنوعًا من قماش الترتر البرَّاق، ونسَّقته بحذاء ذو ياقة عالية متلألئ.

أكملت بو غصن إطلالتها بتسريحة شعر منسدلة وراء كتفيها، وغطَّت عينيها بقناع أسود، واعتمدت مكياجًا من درجات النود.

وأرفقت بو غصن الصور بتعليق، كتبت فيه: "بلش اللعب عالأصول".

المتابعون يشيدون بماغي بو غصن

وأشاد الكثيرون بجمال بوغصن وأناقتها، بعلَّقت زميلتها جيسي عبده: "جمالك ما في ميتلو ما في"، من ناحيتها كتبت جيسيكا عازار: "صديقتي الجميلة".

وأثنت إحدى المتابعات على أداء ماغي، وعلَّقت: "فخورين فيكي كتيرررر يا جوكر الدراما على انواعها..نجاحك سببه انت وهلق عم تحصدي نتيجة هالتعب والسهر وانت بعيدك عن عيلتك وولادك فخورين فيكي لاعلى درجة يا حبي قلب الكل انت".

وأضافت أخرى: "عادة الممثل يبدع في الأداء ويتميّز في قدرته على تحويل النص إلى روح لكن ماغي تخطّت المعتاد ووضعت بصمتها في شخصية سحر أداءً وشكلا، فستايلها بالمسلسل كان منفردا بها لا يقوى أحد على مضاهاتها، فجعلت من سحر شخصية بقلب وروح ستظل راسخة في عقولنا".

