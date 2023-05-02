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ماغي بو غصن تربط بين لقاح كورونا وموت الشباب.. وتتساءل عن الحقيقة!

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 02 أيّار / مايو 2023 - 01:19
ماغي بو غصن
ماغي بو غصن

ربطت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن زيادة نسبة وفيات فئة الشباب واللقحات التي فرضت على عامة الشعب ككل وسط جائحة كورونا.

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ماغي بو غصن تربط بين اللقاح وموت الشباب


وشارت بو غصن متابعيها عبر حسابها في "تويتر" تغريدة، تتحدث فيها عن الموت المفاجئ بسكتة قلبية، تزامنًا مع حادثة وفاة النجم السوري محمد قنوع والفنان المصري مصطفى درويش.

وكتبت بو غصن في تغريدتها متسائلة: "انذار وبغير انذار شباب كتير عم بخسرو حياتن بجلطة. بعد جائحة كورونا ول vaccin كتران الموت بالجلطة بشكل مخيف. الكبار بالعمر عم يخلّصو بس الشباب نحنا مش اطباء ليكون عنا الجواب الشافي. بس تساؤل وموضوع كبير منوقف عنده. الله ينجينا من كل شرّ عرضي او مصنّع".

ماغي بو غصن

رأي رواد مواقع التواصل الاجتماعي

وتفاعل الكثيرون مع منشور الفنانة اللبنانية وتحديدًا الأطباء منهم، فكتب أحدهم معلقًا: "والله ياماغي اذا بدك جاوبك جواب علمي شافي صدقيني نحنا كأطباء ما عندنا الجواب التام، حتى وقت لحقتنا تعليمات اللقاح ماكان عندنا المعلومات حول الحالات الممنوع يعملوه أو اللازم يعملوه،أهم نقطة في أي لقاح هو الأثر على المدى البعيد وعاي نقطة بنجهلها فلهيك مافينا نحكم اذا هو السبب أو لا".

وأيَّدت إحدى طالبات الطب ربط بو غصن بين اللقاح والجلطات، معلقةً: "في بعض انواع اللقاحات عم تسبب كانت زيادة بالجلطة و بعضا كمان سبب مشاكل عصبية انا طالبة طب لساتي  بس شفنا بالستاج بالمشفى حالات كتير هيك وما اخدت ولا نوع لقاح انا و اغلب طلاب دفعتي رغم متوفرلنا كان ناخد اي نوع بدنا بحكم نحن طلاب طب بس الاغلب ما اخدو".

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على صعيد آخر، انتشرت أخبار تفيد أن إصابة مصطفى درويش بكورونا وتلقيه اللقاح نتج عنه إصابته بجلطة قلبية، إلَّا أن شقيقه أكّد أن لا علاقة بين إصابته بكورونا ووفاته.

 

كلمات دالة:ماغي بو غصن

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