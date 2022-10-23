صورة محمد كريم وكيم كارداشيان تثير الجدل من جديد

احتفل الفنان المصري محمد كريم بعيد ميلاد نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، الأمر الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي وأثار التساؤلات حول المكان الذي اجتمعا به.

محمد كريم وكيم كارداشيان

توجَّه محمد كريم عبر حسابه على إنستغرام لنشر صورة تجمعه بكيم، وعلَّق: "أسعد عيد ميلاد لهذا الرائع من الداخل والخارج"، وهي صورة تعود لعام 2016.

وليس معرفًا المكان الذي جمع الثنائي، لكن انهالت التعليقات المشيدة، فكتبت إحداهن: "ايه الحلاوه دي يا عالمي"، وأضافت أخرى: "منور انت وكيم كيرداشيان يا قمر".



أعمال محمد كريم الهوليوودية

الجدير بالإشارة إليه أن محمد كريم وصل العالمية بمشاركته في فيلمين إلى جانب نجوم عالميين في هوليوود، حيث انضم لطاقم عمل فيلم A Day To Die، من إخراج المخرج الأمريكي ويز ميلر، وإنتاج شركة Vertical Entertainment و مجموعة Capstone Group، وهو فيلم من تأليف راب بيري وسكوت مالاس.

وشارك في بطولة العمل كل: بروس ويلس، فرانك جريلو، كيفين ديولن، وجياني كبالدي، جوني ميستر، وغيرهم.

وتدور أحداث العمل حول رجل يدعى "كونور" يجد نفسه في مواجهة العديد من المواقف الصعبة بعد قتله لعضو من إحدى عصابات المخدرات الخطيرة، فيلجأ لطلب المساعدة من فريق عمليات عسكرية قديم من أجل مساعدته لينقذ الوضع قبل فقدانه من يحب.

وكان أول فيلم هوليوودي شارك فيه كريم فيلم "A Score To Settle"، إلى جانب النجم العالمي نيكولاس كيدج، وهو من إخراج شون كو وتأليف جون ستيوارت نيوم.

وتدور أحداث العمل حول عضو سابق في إحدى المنظمات الإجرامية يسجن ظلمًا في السجن 19 عامًا، فيقرر الانتقام من زعماء عصابته، لكن ما يحول بين تنفيذ خططه هو تطور علاقته بابنه.