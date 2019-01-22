شاهد: صورة نادرة تجمع أبناء فيروز الأربعة تثير الجدل

فيروز

تداول ناشطون على مواقع الإجتماعي صورةً قديمة ونادرة، قالوا إنّ السيدة فيروز كانت التقطتها بتاريخ 31 كانون الأول 1987 لأبنائها.

يذكر أن فيروز انجبت من الموسيقار عاصي الرحباني اربعة اولاد هم زياد عام 1956 (وهو صحفي وكاتب وملحن ومغني) وهالي عام 1958 (وهو مقعد) وليال عام 1960 (وتوفيت بعام 1988) وريما عام 1965(وهي كاتبة ومخرجة).

فيروز لا تحبذ على الاطلاق المقابلات الصحافية والحديث عن عائلتها فهي حريصة جدا على خصوصية عائلتها منذ انطلاقتها الفنية، حسب موقع دنيا الوطن.

من المعلومات المتداولة عن فيروز بأنها كانت ترفض مغادرة غرفتها في الفندق خلال جولاتها الفنية خارج لبنان خوفاً من التقاط اي عدوى مرضية تمنعها من تقديم الحفل الفني المقرر وعدم لقاء جمهورها.