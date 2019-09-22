صورة هنا الزاهد في المستشفى تثير قلق الجمهور وزوجها يكشف تفاصيل حالتها الصحية

لم تكتمل الفرحة حتى النهاية مع الثنائي المتزوج حديثًا الفنان أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد، حيث اضطر فهمي لنقل زوجته إلى المستشفى يوم أمس السبت وذكر بعض التفاصيل حول إمكانية خضوعها لعملية جراحية، وذلك أثناء قضائهما لشهر العسل في سنغافورة.

وفي التفاصيل، كشف الفنان المصري أحمد فهمي عن تعرض زوجته هنا الزاهد لوعكة صحية خلال شهر العسل في سنغافورة، ليقوم بنقلها إلى المستشفى ومن ثم يشارك الخبر مع الجمهور عبر فيسبوك قائلًا: " شكرا لكل الناس التي تسأل على هنا، وعذرا لا أعرف أرد على كل الناس لأنني كنت محتاس لوحدي..الموضوع أننا في المستشفى هنا في سنغافورة، وسنمكث 3 أيام تحت الملاحظة، وفي حالة عدم وجود تحسن سيكون هناك جراحة".

وأضاف: " الموضوع سخيف ومفاجىء، ولكن أشكر دكتور أشرف زكي (نقيب الممثلين المصريين) فعلا، والأطباء المصريين دكتور أشرف أبو الهوا، ودكتور أحمد نجم، الذين يتابعون من مصر الحالة مع الأطباء هنا (في سغافورة)، وأشكر معالي السفير محمد أبو الخير الذي يدعمنا بشكل كبير جدا هو والمصريين في السفارة، وعلى رأسهم أستاذ محمد زغلول، وطبعا أستاذ ضياء محمد كامل، الذي يدعمني جدا من مصر، إن شاء الله خير".

ونشرت الفنانة هنا الزاهد على موقع "إنستغرام" تغريدة تقول "اللهم اشفني، فأنت القوي، لا شافي سواك. اللهم أنت أعلم بوجعي. ربي اشفني شفاء لا يغادر سقما، عاجلا غير آجل، اللهم اخرج كل سوء ومكروه من جسدي".

واحتفل أحمد فهمي وهنا الزاهد بزفافهما 11 سبتمبر/أيلول الجاري، وحضر الحفل عدد كبير من النجوم، من أبرزهم أحمد عز وكريم عبد العزيز وإسعاد يونس ومحمد هنيدي وسمير غانم ودنيا سمير غانم وزوجها رامي رضوان وأحمد حلمي وياسر جلال وفتحي عبد الوهاب وأكرم حسني ويوسف الشريف وعمرو يوسف وماجد المصري ومحمود عبد المغني وأشرف عبد الباقي ونجوم مسرح مصر وغيرهم من النجوم، والإعلامية منى الشاذلي وعدد من نجوم كرة القدم.

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