صورة ياسمين الخطيب في أحضان المخرج خالد يوسف تثير ضجة كبيرة..وهذا تعليقها على الأمر!

المذيعة المصرية ياسمين الخطيب، المخرج والبرلماني المصري خالد يوسف

أثارت صورة مسربة للمذيعة المصرية ياسمين الخطيب وهي في أحضان المخرج والبرلماني خالد يوسف ضجة عارمة في أنحاء مواقع التواصل الاجتماعي، وبسبب المتابعة الحثيثة من قبل الجمهور استطاعت هذه الصورة أن تتصدر قائمة الأكثر تداولًا عبر محرك البحث الشهير جوجل.

وبعد الكثير من القيل والقال حول الصورة التي تم تداولها بكثافة على عدة مواقع، جاء رد كل من ياسمين الخطيب والمخرج خالد يوسف على الأشخاص الذين يحاولون اختراق حياتهم الخاصة ونشرها على العلن، فكتبت ياسمين الخطيب عبر حسابها على فيسبوك واعترفت بزواجها من المخرج المصري وطلاقها منه منذ سنوات وقالت: " منذ عدة أعوام أعلنت زواجي، ولم أُفصح عن هوية الزوج، لاعتبارات لا تخص أحدًا سوى عائلتي".

وتابعت: " ولما ازدادت الشائعات رواجًا، اضطُررت إلى دحضها بتأكيد زواجي من مخرج وسياسي مصري، اليوم قرر أحدهم أن يفتش في أوراقنا، ويعبث بمصائرنا، ضاربًا بعرض الحائط أبسط قواعد احترام الخصوصية، بل والإنسانية، فنشر صورة جمعتني بخالد يوسف خلال فترة زواجنا، غير مبالٍ بتبعات فعلته على الطرفين".

واختتمت: " فإذا كان الغرض من نشر الصورة هو التسلية فقد تحقق ذلك، وإذا كان الغرض هو الضغط عليّ لتأكيد الأمر، فنعم.. كنت متزوجة من هذا الرجل، وتداول صورتي برفقته لا يُسيء إليّ، وإنما يُسيء لناشريها".

وكان رد المخرج خالد يوسف باختصار، حيث كتب لمن يحاول أن يثير الضجة حول حياته الخاصة وقال: " اعتدت على حملات ممنهجة، وشائعات مُغرضة، وكنت قد أعلنت من قبل أنني لن أرد على هذه الحملات، وأنا وعائلتي أكبر من ذلك كله".