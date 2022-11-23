صور تثير شائعات خطوبة روعة السعدي وحسن خليل!

ضجت موقع التواصل الاجتماعي بخبر خطوبة الفنانة السورية روعة السعدي من الفنان حسن خليل، بعد انتشار صورٍ تجمعهما.

خطوبة روعة السعدي وحسن خليل

جرى تناقل صورة تجمع روعة وحسن خليل من إحدى المناسبات، حيث أطلَّت روعة مرتديةً فستانًا أبيض بقصة الـ"وان شولدر" جاء مزينًا بحزام مزخرف باللون الذهبي، في حين أسدلت خصلات شعرها البني الطويل على جانبي كتفها، واعتمدت مكياجً ناعمًا من درجات النور.

من جهة أخرى، تألق خليل مرتديًا بدلة توسكيدو سوداء أنيقة، نسَّقها مع قميص أبيض وربطة عنق سوداء.

حقيقة خطوبة روعة السعدي

وبدا واضحًا الانسجام بين الثنائي حيث ظهرا متقاربين وكأن علاقة حب تجمعها، لكن بعد التحري عن صحة الموضوع، اتضح أن الصور تعود لحفل أقامته شركة "إييلا" للإنتاج، حيث شاركت روعة صورة تجمعها بالفنانتين سلمى ومها المصري والنجم ميلاد يوسف.

كما نفت شقيقة روعة الأخبار، مؤكدةً إلى أنها عارية عن الصحة.