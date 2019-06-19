صور كارمن سليمان و ابنها تثير استياء الجمهور...تعرف على السبب

تعرضت الفنانة كارمن سليمان لهجوم قاسِ بسبب صورتها مع ابنها، حيث تعمدت كالعادة عدم إظهار ملامحه إلا أن الأمر استفز الجمهور بقوة.

كارمن سليمان نشرت صورة مع ابنها، وحرصت أن تحمله ليتم التقاط الصورة له من الخلف حتى لا يظهر ملامحه، إلا أن التعليقات جاءت عكس ما تتوقع حيث انهال عليها الكلام الجارح من بعض متابعيها.

وكتب بعض متابعي كارمن سليمان تعليقات قاسية لها، بسبب تعمدها الدائم نشر صور لابنها من الخلف، ليطالبوها بالتوقف عن نشر صوره طالما تخشى من الحسد ولا ترغب في إظهار ملامحه، حسب موقع دنيا الوطن.

الغريب في الأمر، أن كارمن سليمان انضمت إلى النجوم الذي يدشنون حسابات لأبنائهم على (انستجرام)، ونشرت عدة صور لطفلها زين على حسابه إلا أن كل اللقطات لا تظهر شكله، مما زاد من موجة الهجوم ضدها في التعليقات.

وتعد كارمن سليمان من النجمات اللاتي يرفضن كشف وجه أطفالهن، إلا أن نشرها العديد من الصور بنفس الطريقة، استفز البعض الذي لم يجد مبرراً لنشرها للصورة من الأساس وانشاء حساب لطفلها طالما لا ترغب في كشف وجهه.

وتجاهلت كارمن سليمان التعليقات اللاذعة التي انهالت عليها بسبب صورة ابنها، ونشرت فيديو عفوي مع زوجها الملحن مصطفى جاد بمناسبة عيد الأب، وهما يستمعان سوياً لأغنية (حبيب سنيني) للفنانة شيرين عبد الوهاب.





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