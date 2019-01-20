صور مسرّبة تجمع ريهام حجاج مع طليق ياسمين عبد العزيز..هل أعلنت زواجها رسميًا؟!

ريهام حجاج

انتشرت خلال الساعات الماضية صور عدة جمعت الممثلة المصرية ريهام حجاج مع طليق ياسمين عبد العزيز ورجل الأعمال محمد حلاوة، وكانت الصور تحمل طابعًا رومانسيًا، حيث كانا قريبان من بعضهما وكأنها بذلك تعلن أن الزواج تم رسميًا.

وبعدما تداولت عدة مواقع الصور المسربة، خرجت ريهام حجاج لتضع حدًا للجدل الذي حدث حول زواجها، فقامت بمشاركة صورة خبر كتبته إحدى المواقع مفاده أن حلاوة وريهام قد تزوجا مؤخرًا بشكل رسمي وشرعي، وذلك عقب طلاق الفنانة ياسمين عبد العزيز 3 مرات، وأخلت حجاج مسؤوليتها في أن تكون هي السبب في الطلاق الذي وقع.

View this post on Instagram A post shared by Riham Hagag (@rihamhagag) on Jan 19, 2019 at 5:37pm PST

الجدير ذكره، أنه بالرغم من تأكيد الجميع أن الزواج قد تم، إلّا أن ريهام حجاج حتى هذه اللحظة لم تعلن عن ذلك بشكل مباشر، وحتى أن الصورة التي شاركتها عبر حسابها على موقع إنستغرام برفقة زوجها محمد حلاوة قد قصتها وظهرت فيها لوحدها، بالإضافة إلى أنها أغلقت التعليقات على آخر صورة نشرتها والتي أعلنت من خلال بشكل غير مباشر أنها ارتبطت بشكل رسمي.