صور وفيديو: شاهدوا كيف احتفل النجوم بعيد ميلاد حسن الرداد

احتفال النجوم بعيد ميلاد الفنان حسن الرداد

احتفل مساء السبت الفنان حسن الرداد بعيد ميلاده على إحدى المراكب في النيل، وحضر إلى هذه المناسبة عدد كبير من نجوم الفن والأصدقاء للمشاركة في هذه اللحظات السعيدة إلى جانب تواجد زوجته إيمي سمير غانم التي ظلت ابتسامتها مرسومة حتى نهاية السهرة.

وكان من بين النجوم الذين حضروا لعيد الميلاد هم: الفنانة السورية كندة علوش وزوجها الفنان عمرو يوسف، بالإضافة إلى الممثلة القديرة دلال عبد العزيز وابنتها دنيا سمير غانم ورامي رضوان، وأيضًا هشام ماجد ودينا فؤاد وشيكو والمخرج كريم السبكي وزوجته شهد رمزي، وكل من شريف رمزي والفنانة مي نور الشريف.

من جهته، شكر حسن الرداد كل من احتفل بيوم ميلاده، وخص بالشكر جمهوره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب لهم رسالة شكر قال فيها: "شكرا لأجمل جمهور في الدنيا على الهدية الجميلة لعيد ميلادي".