ضجة حول بسمة بوسيل بعد ظهورها بوجه منتفخ مع تامر حسني..فهل خضعت لعملية تجميل؟

تواجدت بسمة بوسيل بقوة خلال الأيام الماضية من خلال مواقع التواصل وغيرها، خاصة وأنها كانت برفقة زوجها الفنان تامر حسني خلال احتفاله بالدخول إلى موسوعة جينيس، ولكن أثارت ضجة حولها بشكل كبير بسبب وجهها المنتفخ على غير العادة، لتبدأ التساؤلات والتخمينات من الجمهور إذا ما كانت قد خضعت لحقن الفيلر والبوتوكس.

وكان الفيديو الذي أثار الجدل حول بسمة بوسيل، هو عندما كانت برفقة تامر حسني داخل السيارة يحتفلان بطريقة رومانسية بجائزة "جينيس"، حيث ظهر بشكل واضح التغيير الحاصل على وجهها بسبب الفيلر والبوتوكس، وأثار ذلك استياء الجمهور مؤكدين أنها كانت أجمل ولم يكن هناك أي داع أن تلجأ إلى التجميل لأنه النتيجة النهائية كانت كارثية.

وفي ذات السيّاق، كان الحساب الرسمي لموسوعة جينيس قد أصدر بيانًا رسميًا أحرج فيه تامر حسني، خاصة بعد الكشف أن تامر لم يحصل على جائزة "أكثر فنان مؤثر وملهم في العالم"، وإنما كان سبب دخوله للموسوعة هو تسجيله رقم قياسي في جمع التواقيع خلال تواجده في الحفل الأخير الذي أقيم في أبو ظبي مارينا مول.

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