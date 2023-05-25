تامر حسني في رسالة مبطنة لبسمة بوسيل: "وبحبه يا ناس مهما عمل فيا"

وجَّه الفنان المصري تامر حسني رسائل مبطنة لطليقته الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل، بعد اتهام الأخيرة مديرة حساباته الرسمية بتدمير منزلها واصفةً إياها بـ"خرابة البيوت".

تامر حسني يوجه رسائل مبطنة لبسمة بوسيل

ولجأ حسني لمقاطع من أغانيه لإيصال فكرته، التي تنوعت بين المعاتبة والحب، فنشر مقطع لأغنيته "100 وش" جاء فيه: " اللهم احفظنا من القريب قبل الغريب واحفظنا من اللي حافظنا وكارهنا وعامل حبيب"، يليه مقطع من أغنيته "كفاياك أعذار"، الذي جاء في كلماته: "لو فعلًا بتهمك رحتي زي ما بتقو".

من بعدها نشر مقطع من أغنيته "ها عيش حياتي"، وجاء في كلماتها "زي ما سهلة عليك تنساني هنساك"، كما نشر مقطع من أغنية "يا ريتك ترضى"، التي جاء في كلماتها: "إنت عارف غلاوتك يا حبيبى قد ايه انت عارف قيمة حبك جوا قلبي تسوى ايه انت عارف قد ايه بحبك قد ايه انت عمري انت قلبي والعالم واللي فيه ايام".

بسمة بوسيل تقتبس عبارات محمود درويش

بدورها، أعادت بوسيل مشاركة منشور يتضمن عبارات للشاعر الفلسطيني محمود درويش، تتحدث عن خيبة الأمل، كتب في البداية: "عن خيبة محمود درويش عندما قال".

بعدها توالت عبارات من أقول درويش، فجاء في الأولى "أخاف أن يفني بنا العمر ونحن نتخيَّل الأشياء على أمل أن تحدث ، ولا تحدث"، تليها عبارة "عندما تريدون الرحيل .. ارحلوا .. لكن لا تعودوا أبداً.. كونوا لرحيلكم أوفياء ..لعلنا نكون أيضاً .. لنسيانكم ىمخلصين"، من بعدها عبارة "أنا مثلهم لا شيء يعجبني، ولكني تعبتُ من السِّفَرْ".

ويأتي في الختام عبارة: "مثل صبار حزين لا يبكي؛ لأنه يُدرك أنه لو بكى مائة عام، لن يَحتضنه أحد".





