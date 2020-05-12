طارق الشناوي يتهم غادة عبد الرازق بـ(هتك العرض)!

اشتعلت أزمة بين الممثلة غادة عبدالرازق، والناقد الفني طارق الشناوي، على خلفية ظهوره ببرنامج (القاهرة الآن)، ومُهاجمته مسلسل (سلطانة المعز).

هجوم الشناوي على المسلسل الذي تقوم ببطولته، جعلها ترد عليه عبر خاصية الستوري على (انستجرام)، وقالت أنه يتقاضى أموالاً كي يكتب عن الأعمال الفنية بشكل جيد، وذكرت أنها دفعت له أموالًا كي يشيد بمسلسلها (حكاية حياة).

من جهته، رفض طارق الشناوي، في تصريحات صحافية، الرد على غادة من خلال السوشيال ميديا، وقال سوف يقاضيها ويتخذ جميع الإجراءات القانونية ضدها، حسب موقع دنيا الوطن.

وذكر أنه تقدم بـ3 شكاوى ضد الفنانة، منها شكوى للمجلس الأعلى للإعلام، وشكوى أخرى لنقابة الصحفيين والثالثة لنقابة الممثلين، بسبب إعتدائها اللفظي وتجاوزها ضده، لافتا إلى أنه لن يقوم بدعوى قضائية الآن، لأنه إذا تقدم بدعوى قضائية الآن لن يستطيع أن يخاطب الجهات الثلاثة، ولفت إلى أنه سينتظر نتيجة تحقيقهم، وإذا لم تكن مرضية له سيقوم برفع دعوى للنائب العام.

وأوضح الشناوى أنه لأول مرة في تاريخه يلجأ إلى تلك الجهات خاصة إنها متخصصة فى توضيح العلاقة ما بين الناقد والفنان، مضيفًا أنه لا يجوز الاعتداء اللفظي وهتك عرض شخص ما، وأنه سوف يأخذ حقه بالقانون.

وأكد أنه لن يكون هناك صلح نهائياً مع غادة، خاصة أنها انتهكت عرضه، ويجب أن يكون عقابها شديداً ورادعاً.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أن حديثه عن الفنانة غادة عبدالرازق كان فى مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي، وقال عنها إنها ممثلة موهوبة ولكن فى السنوات الأخيرة لم تكن اختياراتها مناسبة والدليل عدم نجاح مسلسلها هذا العام التى تقدمه ضمن السباق الرمضاني.

من ناحيتها قامت غادة بحذف منشورها ووضعت بدلاً منه منشوراً جديداً قالت فيه: (ما حدث خطأ غير مقصود من أحد المسئولين عن إدارة السوشيال ميديا الخاصة بي.. ولا يوجد بيني وبين الناقد الفني طارق الشناوي غير كل احترام سواء اتفقنا أو اختلفنا في الرأي وشكراً).