طارق الشيخ: طرد من منزله والقاضي برَّأ السارق

روى الفنان السوري طارق الشيخ تفاصيل معاناته، بعدما سرق منزل أحلامه أمام ناظريه ومحاربة من أحد النجوم المعروفين.

طارق الشيخ يكشف تعرض منزل أحلامه للسرقة

طارق الشيخ، الذي حلَّ في لقاء مع برنامج "يلا ترند" مع الإعلامي عطية عوض، كشف أنه يعاني من أزمة نفسية في الوقت الراهن، إذ يعيش رفقة عائلة زوجته، بعد طرد من المنزل الذي ابتاعه في دمشق من قبل محتالين.

وفي التفاصيل، أوضح الشيخ أنه ابتاع منزلًا في دمشق، وعمل على تغيير أقفاله، وكان بين الفترة والأخرى يقوم بزيارته، لحين صدم بعدم قدرته على فتح الأبواب، ووجود أحذية خارج باب المنزل، والإضاءة مشتعلة.

وتابع الفنان قصته، مُشيرًا إلى أنه بعد محاولات مستميتة لفتح الأبواب، خرجت سيدة من المنزل، ليجد أن المنزل بداخله ثماني نساء على الأقل، وسألته امرأة عن سبب تواجدها، ليجيبها أنه مالك المنزل ويطالبها بالرحيل، إلَّا أنها ادعت قيامها باستئجار المنزل من أحد الأشخاص، وعملت على طرده بعدها.

القاضي برَّأ المتهم

وأوضح الشيخ أنه اتصل برجال الشرطة الذين حققوا بالواقعة، واتضح أن المنزل خلعت أقفاله ودخل عليه عنوة تحت تهمة "اغتصاب منزلي"، وبعد عدة جلسة محاكمة، أصدر القاضي (الذي لم يذكر اسمه) حكم براءة المتهم الذي أقدم على سرقة منزله.

وعن رد فعل عائلته على الأحداث، كشف الشيخ أن ابنته بكت كثيرًا وشعرت زوجته بالخوف بعد رؤية النساء يستلين على منزله.

طارق الشيخ تعرض للمحاربة

أما على الصعيد الفني، كشف الفنان أنه يتعرض للمحاربة من قبل أحد الفنانين، الذي يستبعده من المشاركة في أي عمل فني؛ انتقامًا لرفضه لعب شخصية في مسلسل معه.

