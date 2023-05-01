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طرح إعلان الحلقة الأخيرة من مسلسل "القضاء".. وكان أورجنجي أوغلو ينسحب من الموسم الثالث

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 01 أيّار / مايو 2023 - 07:43
مسلسل القضاء
مسلسل القضاء

طرحت منصة ديزني بلس يوم أمس الفيديو الإعلاني الخاص بـ الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني من مسلسل"القضاء"، والذي احتوى على أحداث نارية وتفاصيل أثارت حماسة الجمهور.

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نهاية الموسم الثاني من مسلسل "القضاء"

ظهر إيلغاز في مقطع الفيديو وهو يستعدّ للزواج من المحامية جيلين، ثم يظهر مقطع جنازة إيلغاز حيث كان المشيّعون يحملون النعش الخاص به من أجل البدء بمراسم الدفن.

كما ظهرت جيلين وهي ترتدي ملابس باللون الأسود بينما كانت في السجن حيث تبيّن بانه سيتم القاء القبض عليها ضمن أحداث الحلقة الأخيرة.

وأشاد الجمهور بالفيديو الاعلاني للحلقة الأخيرة من مسلسل "القضاء" حيث أنها كانت تحتوي على تفاصيل مثيرة للاهتمام ومشوّقة على حد تعبيرهم.

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ووفقاً للسيناريو والأحداث الأخيرة الظاهرة في الموسم الثاني فإن النجم التركي "كان أورجنجي أوغلوا" سينسحب من الموسم الثالث للمسلسل حيث أن تفاصيل المسلسل ستستمرّ من حيث توقّفت بعد وفاته.

وقررت منصة ديزني بلس الإعلان رسمياً عن الموسم الثالث للمسلسل حيث سيتم خلال هذا الموسم حل لغز اتهامات جيلين بقتل إيلغاز، وتقديم المزيد من الأحداث المتوقع أن تزيد من حماسة الجمهور، حيث حققت المواسم الأولى نسبة مشاهدة عالية.

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