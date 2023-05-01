طرح إعلان الحلقة الأخيرة من مسلسل "القضاء".. وكان أورجنجي أوغلو ينسحب من الموسم الثالث

طرحت منصة ديزني بلس يوم أمس الفيديو الإعلاني الخاص بـ الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني من مسلسل"القضاء"، والذي احتوى على أحداث نارية وتفاصيل أثارت حماسة الجمهور.

نهاية الموسم الثاني من مسلسل "القضاء"

ظهر إيلغاز في مقطع الفيديو وهو يستعدّ للزواج من المحامية جيلين، ثم يظهر مقطع جنازة إيلغاز حيث كان المشيّعون يحملون النعش الخاص به من أجل البدء بمراسم الدفن.

كما ظهرت جيلين وهي ترتدي ملابس باللون الأسود بينما كانت في السجن حيث تبيّن بانه سيتم القاء القبض عليها ضمن أحداث الحلقة الأخيرة.

وأشاد الجمهور بالفيديو الاعلاني للحلقة الأخيرة من مسلسل "القضاء" حيث أنها كانت تحتوي على تفاصيل مثيرة للاهتمام ومشوّقة على حد تعبيرهم.

Kulaklarımızda Ilgaz’ın sesi “Bir daha seni bırakırsam bil ki son nefesimi vermişimdir.” Aklımızda tek bir soru, gerçekten gitti mi? #Yargı sezon finaliyle: https://t.co/CnlgGapYSE 7 Mayıs Pazar 20.00’de @kanald’de! @ayyapim pic.twitter.com/Bk86UEzM4W — Yargı Dizi (@yargidizi) April 30, 2023

ووفقاً للسيناريو والأحداث الأخيرة الظاهرة في الموسم الثاني فإن النجم التركي "كان أورجنجي أوغلوا" سينسحب من الموسم الثالث للمسلسل حيث أن تفاصيل المسلسل ستستمرّ من حيث توقّفت بعد وفاته.

وقررت منصة ديزني بلس الإعلان رسمياً عن الموسم الثالث للمسلسل حيث سيتم خلال هذا الموسم حل لغز اتهامات جيلين بقتل إيلغاز، وتقديم المزيد من الأحداث المتوقع أن تزيد من حماسة الجمهور، حيث حققت المواسم الأولى نسبة مشاهدة عالية.