طرح البرومو التشويقي لمسلسل دينا الشربيني الرمضاني (قصر النيل)

تم طرح البرومو التشويقي الخاص لممسلسل ( قصر النيل) و الذي تلعب بطولتة الفنانة دينا الشربيني ، ويعرض خلال شهر رمضان القادم .

وأظهر البرومو ان العمل ينتمى الى الأعمال التي تعتمد على التشويق والأثارة ، بالإضافة الى وجود صراعات بين الابطال بدافع الأنتقام.

يذكر أن دينا الشربيني كشفت عن بعض التفاصيل الخاصة بمسلسلها الجديد والذى يحمل اسم (قصر النيل) و المقرر ان يعرض فى رمضان المقبل.

وقالت دينا فى مداخلة تليفونية ببرنامج (et بالعربي) إن كل ما تردد بشان تاجيل المسلسل الى رمضان 2022 غير صحيح وعار تماما من الصحة حيث يجرى حاليا التصوير على قدم وساق.

وأضافت دينا:(انتهينا من تصوير 50 % من العمل والذى يعرض فى رمضان ومن المتوقع ان يستمر التصوير فى شهر رمضان ولكن لم يكن بنفس الضغط الذى تعرضنا له العام الماضي).

وأوضحت دينا ان العام الماضي تعرضنا لضغط كبير اثناء تصوير مسلسل (لعبة النسيان) بسبب ازمة انتشار فيروس كورونا المستجد وتم وقف التصوير اكثر من مرة وبالتالي اثر سلبيا على التصوير الذي استمر في رمضان ايضا ولكن هذا العام نحن اكثر راحة من العام الماضي).

يذكر ان مسلسل (قصر النيل) تدور احداثه في اطار اجتماعي حول فترة الستينيات ويلقي العمل الضوء على التغيرات التي طرأت في هذه الفترة سواء كانت اجتماعية او اقتصادية او سياسية.