طرح البوستر الرسمي لمسلسل جان يمان الجديد - تفاصيل وموعد العرض

يستعد جمهور الفنان التركي جان يمان لعودة نجمهم إلى الشاشة وذك بعض طرح البوستر الرسمي للمسلسل الإيطالي المنتظر VIOLA COME iL Mare والذي يترجم بالعربي تحت اسم "أرجواني مثل البحر" عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم أمس الأربعاء الذي يشارك في بطولته.

تفاصيل عرض مسلسل جان يمان VIOLA COME iL Mare

وتفاعل جمهور الفنان التركي بشكل كبير مع طرح البوستر الخاص بالعمل، لا سيما تم تأجيل عرضه في وقت سابق وهو ما احزن جمهور الفنان التركي، إلا أن القناة الإيطالية canale 5 أعلنت بأن المسلسل الايطالي سوف يبدأ عرضه في شهر سبتمبر وتحديدًا في 14 سبتمبر من عام 2022.

والمسلسل من بطولة النجم التركي الشهير "جان يمان" بالإضافة الى النجمة الإيطالية الشهيرة فرانشيسكا كيليمي والتي تشاركه دور البطولة في المسلسل.

ويدور المسلسل في إطار الأعمال البوليسية والجريمة مع وجود لمسة كوميدية أيضاً، حيث يلعب جان يمان فيه دور الشرطي "فرانشيسكو ديمير".

جان يمان والدراما الإيطالية

بالرغم من ان النجم التركي لاقى نجاحًا كبيرًت في الدراما التركية بعد أن جسّد البطولة في مسلسل "الطائر المبكر" الى جانب النجمة "ديميت أوزدمير" حيث أنه حصد العديد من الجوائز والنجاح، إلا انه توجّه الى ايطاليا حيث شارك في العديد من المسلسلات الايطالية والأفلام الايطالية الى جانب النجوم الايطاليين، نظرًا للشعبية الكبيرة التي يتمتع بها هناك.

ويبدو ان توجه الفنان التركي إلى إيطاليا للعيش والعمل هناك جعله يتعرض للعديد من الانتقادات في بلده تركيا لاعتباره تخلى عنها وعن الاعمال التركية.