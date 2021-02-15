ثنائيات تركيا تحتفل بعيد الحب.. جان يمان جريء وديميت أوزديمير رومانسية

الحب هذا ما أظهره لنا نجوم تركيا سواءً في مسلسلاتهم أو حتى في حياتهم، فمن المؤكد أنهم لن يفوتوا عيد الحب لإظهار مشاعرهم لأحبائهم أمام متابعينهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

جان يامان

النجم التركي الذي اكتسب شهرته من مسلسل "الطائر المبكر"، وأصبح لديه الكثير من المعجبات ليس فقط بتركيا أو عند العرب، بل حتى باسبانيا وايطاليا.

جان الذي دخل حديثًا بعلاقة مع "ديليتا لويتا" وهي عارضة أزياء ومقدمة برامج ومعلقة رياضية إيطالية، وقد وصفت بوقتها بقصة الحب التي هزت ايطاليا. احتفل بحبه الجديد بصورة رومانسية ووصفها البعض بالجريئة نشرها عبر انستغرام وعلق عليها بـ"إيموجي" قلب أحمر، ونشرت هي الصورة ذاتها

ديميت أوزديمير

وجدت الجميلة التركية حبها الجديد مع الفنان التركي أوزهان كوتش بعد صداقة جمعت بينهما وإشاعات كثيرة عن هذه العلاقة ونفي ثم إعلان.

ومن الواضح أن الحب الذي يجمعهما قوي، حيث شارك صورة سليفي لهما وارفقها كذلك بـ"ايموجي" قلب أحمر. بينما قامت نجمة مسلسل "الطائر المبكر"، بنشر نفس الصورة ولكن على "ستوري" انستغرام.

كانت قد انشرت مؤخرًا اشاعة عن انتقالت ديميت للعيش في منزل حبيبها إلا أنها نفت هذه الخبار وأكدت أنها مجرد إشاعات.

هازال كايا

احتفلت صاحبة لقب "أجمل حامل" بعيد الحب مع أحبائها الاثنين، الأول هو زوجها "علي اتاي" وأما الثاني هو ابنها "فكرت علي". فقد نشرت صورة لها مع كل منهما على حدا عبر "ستوري" حسابها الرسمي على انستغرام.

بوراك أوزجيفيت

أحد أشهر الثنائيات الموجودة في تركيا الممثل الوسيم بوراك أوزجيفيت وزوجته فهرية أوجن، كان احتفالهما بوجود ابنهما، حيث نشر بوراك صورة زوجته وابنه بثلج وبجانبهما قلب كبير. وتركت فهرية تعليق له على الصورة "أحبك أكثر كل يوم.. لحسن الحظ".

هاندا ارتشيل

نعم احتفلت عزباء تركيا بعيد الحب، ولكن ليس مع كرم بورسين زميلها في مسلسل "أنت اطرق بابي" الذي جمعتهما إشاعات عن وجود علاقة حب كبيرة بينهما أكثر من مرة. فقد احتفلت مع كلبها، حيث نشرت صورة لها مع الكلب وعلقت عليها "ولادي، وفلنتايني".



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