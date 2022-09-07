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منع بث أغنية Pink Venom للفرقة الكورية "بلاك بينك" في كوريا.. إليك السبب!

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

منشور 07 أيلول / سبتمبر 2022 - 06:26
فرقة بلاكبينك
فرقة بلاكبينك

حققت الأغنية الجديدة الشهيرة Pink Venom والخاصة بفرقة الكيبوب الكورية بلاكبينك نجاحًا كبيرًا منذ اصدارها خلال الأسبوع الماضي حول العالم.

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وبالرغم من النجاح الكبير الذي حققته الأغنية الجديدة والتي انتشرت حول العالم بشكل كبير، إلا ان التلفزيون الكوري أعلن منع بث الأغنية عبر برامج التلفزيون.

أسباب منع بث أغنية فرقة بلاك بينك في كوريا

وكشفت مصادر اخبارية تابعة لموقع allkpop بأن لجنة مراجعة الموسيقى منعت بث أغنية Pink Venom والخاصة بالفرقة الكورية بلاكبينك لعدة أسباب.

ومن أبرز أسباب منع بث الأغنية هو انها  مخالفة للمادة 46 من قانون البث حيث تضمنت اسم علامة تجارية من خلال كلمات الأغنية.

وبالرغم من ان الفرقة أكّدت بأنها ستقوم بتعديل كلمات الأغنية وطلب اعادة النظر ببثها، إلا أن هذا القرار تسبب في الكثير من الارتباك بين الجمهور وصنّاع الموسيقى.

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فرقة بلاك بينك

تفاصيل نجاح أغنية  Pink Venom حول العالم

طرحت الفرقة الكورية الشهيرة بلاكبينك أغنيتها الجديدة المنفردة Pink Venom وذلك قبل أن تقوم بإصدار الألبوم الكامل والذي يحمل اسم Born Pink.

وتصدّرت الأغنية الشهيرة الكثير من نسب الاستماع في العديد من البرامج الموسيقية، كما ظهرت لأول مرة على مخطط بيلبورد الرئيسي للولايات المتحدة الأمريكية، كما أن الفرقة الكورية ستقيم عدة حفلات في عدة دول حول العالم، بالإضافة إلى عدد من الدول العربية منها المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة.

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