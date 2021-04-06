طلاق شيماء سيف من زوجها محمد كارتر...وهل السبب ظافر العابدين؟

ضجت الصفحات الفنية بخبر طلاق الممثلة المصرية شيماء سيف من زوجها المنتج المصري محمد كارتر بعد حوالي السنتين والنصف من العلاقة.

الخبر الصادم كانت الدلائل عليه إلغاء متابعة الثنائي لبعضه عبر تطبيق إنستقرام إضافةً إلى حذف الصُور التي تجمعهما معاً، وكانت أول رسالة من شيماء منشور شاركته عبر حسابها في إنستغرام والذي جاء فيه "كل شيء نصيب الحمد الله على كل حال"!

بالحديث عن علاقة الثنائي لم نكن قد سمعنا يوماً ببوادر خلاف بينهما للعلن وهو ما أثار الكثير من الأسئلة ما إذا كان موضوع الأولاد والخلفة هو السبب والذي كانت قد أجابت عليه الممثلة بطريقة كوميدية "أنا كان نفسي أخلف بس ملحقناش، وكان لسة صغير وبعد الخض ده كله وأنا مكنتش أعرف وقولت لو أعرف كنت أجلت الخض لحد ما نخلف"...قاصدتاً أن زوجها هو السبب بسبب المقالب التي ينفذها بها والتي سببت لها الخوف.

هل الممثل التونسي ظافر العابدين هو السبب؟

منذ مدة نالت شيماء إنتقادات لاذعة بسبب إجابة شيماء لسؤال حول ممثل عربي عندما تنظر إليه تحسد زوجته، وجاء في الجواب تحديداً "ظافر العابدين بحسد مراتوا.. الرجالة الحلوة موجودة فيكي يا دنيا فين..ايه ده تلاقي واقف ولابس قميص ببنطلون كلاسك"!

وبدا الحرج على زوج شيماء والذي كان متواجداً في الأستديو واضحاً عليه من كلام زوجته وهو ما لاحظه الجمهور الذي أطلق تعليقات مختلفة من بينها "مع احترامي لشيماء بس الكوميديا ماتمنع من الاحترام دايم الاحظ تقلل من قيمه زوجها حتي لو مزح هالشي مو حلو قله الادب مش خفه دم"....وهو ما أعاد الموضوع للأذهان مجدداً ورُبط الأمر بأنه تراكم للخلافات التي انفجرت بالطلاق!

يذكر أن شيماء كانت قد تزوجت فى عام 2018 من المنتج المصري محمد كارتر، وأقاما حفل زفاف ضخم أحياه النجم محمد حماقى وحضره العديد من نجوم الفن والإعلام من بينهم نقيب الممثلين أشرف زكي وزوجته روجينا، منى الشاذلي، دنيا سمير غانم وزوجها، أحمد زاهر.

للمزيد من قسم الترفيه:

بعد فضيحة عبد المنعم العمايري...ظافر العابدين أظهر عضوه الذكري للكاميرا!

سعد الصغير يتصدر المشهد بقبلة على شفاه راقصة وتقبيل قدمها وجربانها.. شاهدوا!

أصالة نصري تعتذر وتوجه رسالة لـ أنغام بعد قطيعة دامت لسنوات!