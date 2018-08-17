طلاق غادة عادل و مجدي الهواري بعد زواج دام 20 سنة

أعلنت الممثلة المصرية غادة عادل إنفصالها عن زوجها المخرج المصري مجدي الهواري بعد زواج استمر 20 سنة، وذلك خلال ظهورها على غلاف إحدى المجلات العربية قائلة:(أنا إتطلقت).

وأشار مصدر مقرب من الثنائي أن غادة ومجدي انفصلا رسميًا، ويحاولان إخفاء الأمر عن وسائل الإعلام حتى لا تكثر الشائعات والأقاويل، ولكن الأصدقاء المحيطون بهما قد أكدوا صحة الخبر منذ شهر رمضان 2017، لتفادى زوبعة الصحافة والإعلام، إلا أنهما قررا إطلاق الخبر فى الوقت الحالى، منعًا لتداول شائعات مغرضة قد تصيب الطرفين.