طلاق ليلى إسكندر ويعقوب الفرحان..دخلت الإسلام من أجله وألبسها حذاء السندريلا!

أعلنت الفنانة اللبنانية "ليلى إسكندر" خبر طلاقها من الممثل السعودي "يعقوب الفرحان" بعد زواج استمرلحوالي 8 سنوات.

الطلاق جاء بمنشور شاركته الفنانة عبر حسابها في تطبيق سناب شات وجاء فيه "أعلن إنفصالي رسميا عن يعقوب الفرحان" من دون إضافة أي تفاصيل أخرى. يذكر أن ليلى رزقت بطفلها الأول بعد 7 سنوات من الزواج وأطلقت عليه إسم "يوسف".

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وتعتبر حياة ليلى إسكندر مثيرة للجدل، إذ أنها في البداية تزوجت لمدة 5 أيام من رجل أعمال كويتي، وبعد الطلاق لحد اليوم هم أصدقاء وحتى انها عرفته على زوجها يعقوب.

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ليلي والتي كانت ديانتها المسيحية كانت قد أعلنت اعتناقها الإسلام عام 2017، ونفت في لقاء تلفزيوني أن يكون يعقوب هو من أجبرها على ذلك وأن الأمر جاء عن قناعة كاملة بعد أن قرأت القرآن ولاقت فيه إجابات لأسئلة كثيرة كانت في بالها.

آخر ظهور تلفزيوني للثنائي كان في برنامج السندريلا منذ عدة أشهر، ولفت الجمهور ما فعله يعقوب خلال الحلقة عندما ألبسها الحذاء بنفسه وهو ما عرضه لهجوم من الجمهور واعتبر الأمر مبالغاً به.

وفي نفس اللقاء تحدث عن عملية قص المعدة التي قامت بها، إذ أنها كانت تعاني من السمنة المفرطة بعمر صغير وتحدث عن التغير في وجهها إذ أنها قامت فقط بفيلير دائم لشفايفها ونادمة عليه.

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