شاهد: إطلالة ذهبية فاتنة لنوال الزغبي ليلة رأس السنة

نوال الزغبي

شاركت الفنانة نوال الزغبي صورة لها عبر حسابها الشخصي على (تويتر)، من كواليس حفلها المقام الليلة 31 ديسمبر/كانون، في العاصمة اللبنانية بيروت بمناسبة رأس السنة والاحتفال بالعام الميلادي الجديد 2019.

و ظهرت نوال الزغبي في الحفل ترتدي فستان طويل مفتوح من الأمام، ومرصع بالخيوط الذهبية اللامعة، حسب موقع صدى البلد.

وكانت نوال، قد سلمت (ماستر) ألبومها الجديد إلى شركة (روتانا) للصوتيات والمرئيات المنتجة له؛ وذلك بعد الانتهاء من تسجيله، ليدخل مرحلة الطبع قبل الطرح رسميًا، وتوزيعه في سوق الـCD.

ويعد الألبوم، أول الأعمال الفنية التي تجمع بين نوال الزغبي وروتانا بعد انقطاع 10 سنوات.