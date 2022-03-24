طليقة سيد رجب تفتح النار عليه: (خلف الكواليس مع أبو العروسه)

أصدرت أميرة بهي الدين، المحامية بالنقض والمستشارة القانونية الخاصة بالفنان سيد رجب، بيانًا رسميًا، بشأن أزمة اتهامات طليقته الأمريكية كيكي نيلسون، وطرده لها من منزل يتشاركان في ملكيته بحسب ما ذكرت.

و وصفت أميرة بهي الدين تلك الاتهامات بالادعاءات غير الصحيحة والتي تمس الحياة الشخصية، ولا علاقة لها بالحقيقة أو الواقع.

وأضاف البيان: راعنا اختيار المذكورة لعنوان مثير يحمل اسم(كواليس أبو العروسة) بما يتضمنه من إساءة للمسلسل واستغلالا لنجاحه ونجاح الفنان سيد رجب فيه، بعدما حظى بغالبية ممشاهدة المصريين له وحبهم وتقديرهم لدوره.

وأكد البيان أن هناك خصومة بين الفنان سيد رجب وطليقته أمام المحاكم المصرية بما يمنعه من التعليق أو التعقيب أو تفنيد أو تصحيح ما أوردته في منشورها.

وشدد البيان على أنه انطلاقا من احترام الفنان سيد رجب للعلاقة والعشرة الطويلة فإنه ينأى بنفسه عن الخوض في أمورهما الشخصية، ويؤكد أن الخلافات بينه وبين مطلقته ـ رغم محاولاته الدؤوبة لحلها وديا وسابقة عرضه للعديد من الحلول المرضية عليها تجنبا لخوض غمارها من خلال ساحات القضاء إلا أنها رفضتها جميعا بما في ذلك من دلالات لا مجال لتفسيرها هنا – وفى جميع الأحول يؤكد الفنان سيد رجب امتناعه عن الخوض في أي تفاصيل شخصية بحسب أن الأمور ما زالت متداولة أمام المحاكم.

ولا يفوت الفنان سيد رجب الإشارة إلى أن توقيت النشر يحمل تعمد الإساءة له استغلالا لنجاح مسلسل (أبو العروسة) والالتفاف الجماهيري حوله وهو ما يجعله يحتفظ بكافة حقوقه القانونية قبل مطلقته بخصوص ما تقدم.

كانت طليقة الفنان سيد رجب قد نشرت منشورا عبر صفحتها على (فيسبوك ) حول طلاقها غيابيا،

وشدد البيان على أنه انطلاقا من احترام الفنان سيد رجب للعلاقة والعشرة الطويلة فإنه ينأى بنفسه عن الخوض في أمورهما الشخصية، ويؤكد أن الخلافات بينه وبين مطلقته ـ رغم محاولاته الدؤوبة لحلها وديا وسابقة عرضه للعديد من الحلول المرضية عليها تجنبا لخوض غمارها من خلال ساحات القضاء إلا أنها رفضتها جميعا بما في ذلك من دلالات لا مجال لتفسيرها هنا – وفى جميع الأحول يؤكد الفنان سيد رجب امتناعه عن الخوض في أي تفاصيل شخصية بحسب أن الأمور ما زالت متداولة أمام المحاكم.

ولا يفوت الفنان سيد رجب الإشارة إلى أن توقيت النشر يحمل تعمد الإساءة له استغلالا لنجاح مسلسل أبو العروسة والالتفاف الجماهيرى حوله وهو ما يجعله يحتفظ بكافة حقوقه القانونية قبل مطلقته بخصوص ما تقدم.

كانت طليقة الفنان سيد رجب قد نشرت منشورا عبر صفحتها على (فيسبوك) حول طلاقها غيابيا، وحرمانها من حقوقها، وحرمانها من حقوقها، وطردها من مسكن الزوجية.