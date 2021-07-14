طليقة شهاب جوهر تثير حزن المتابعين بتصريحها الأول.. حب وأربعة أطفال ينتهيان بصدمة

منذ انتشار خبر زواج الممثل الكويتي شهاب جوهر من زميلته إلهام فضالة، بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي البحث عن هوية زوجته الأولى.

حرص شهاب جوهر على إخفاء زوجته عن عالم الشهرة؛ فهي لا تعتبر شخصية معروفة، لكنه اكتفى بخبر زواجه منها وإنجابه أربع أطفال من صلبها هم: نرجس وآية وفاضل ولولوة، وصرَّح أنه يحبها ويحترمها كثيرًا فهي شخصية متفهمة، وأكَّد أنه لن يتزوج عليها مطلقًا.

ومن الواضح أنه لم يفِ بوعده صادمًا إياها بإعلان زواجه من إلهام الفضالة، وجاء رد طليقته واسمها "زينب الموساوي" بمنشور شاركته عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، جاء فيه: "يا رب صبرني، اللهم اجبر كسر قلبي، دعواتكم لي، لك الحمد ولك الشكر يا الله".

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمواساتها ومؤازرتها في محنتها، وكتب أحدهم: " مابحب المرأة لي تبين ضعفها و كسرها خلي يتزوج ماهو مطلقك هو اصلا بالعكس خليك قوية و انسيه هو اكيد راح يشوف حياته في الاخير".

وكتب آخر: " قطعت قلبي حسابها كلو صورة اكثر من اولادها واضح كانت تعشقة عشان كذا التفت حق الهاام لانها عنيدة ومتمردة والرجال بطبعهم ينجذبون حق اللي شخصيتهم كذا مايحبون الانثى الحالمة واللي تكون خانقتهم بالحب".

وعلَّق آخر: "مرده لج ولعيالج سنه بالكثير لما يمل ويطفش ويرجع مثل ال 🐕، وصدقيني لاتزعلين ولا تتضايقين الاشكال اللي نفس هيك ماتتفق مع بعض مجرد وقت وقت بسيط وكل واحد بطريق رفعي نفسج عنه بس".

إنستغرام طليقة شهاب جوهر

بالتأكيد لم يتوانَ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في البحث عن تفاصيل أكثر بشأن علاقة شهاب جوهر وطليقته، فحين النظر إلى حسابها على موقع "إنستغرام"، والذي يتابعها عليه ما يقارب الـ13 ألف شخص، نلاحظ أن علاقتهما كانت جيدة، فقد شاركت العديد من الصور ومقاطع الفيديو له مُرفقة بتعليقات تعبر فيها عن حبها له.

وآخر منشور شاركته عبر حسابها يعود لتاريخ 24 ابريل 2020، وهو منشور دعائي لمسلسل "جنة هلي" والذي شارك فيه زوجها إلى جانب نجوم آخرين.

ونلاحظ أنها تمتلك موهبة الرسم، فقد شاركت سابقًا فيديو أثناء رسمها وجه شهاب جوهر، ورجح رواد مواقع التواصل أنها تخصصت في مجال التصميم الداخلي.

كما تشارك زينب صور لأطفالها الأربعة، ومقاطع فيديو لرحلاتهم ونزهاتهم، وأجواء رومانسية جمعتها بطليقها.

رد إلهام الفضالة على خبر زواجها

شاركت إلهام الفضالة متابعيها عبر تطبيق "سناب شات" مقاطع فيديو تعلن زواجها رسميًا من شهاب جوهر، وقالت: "صباح الخير، وصباح النور، وصباح الويا وصباح الترند، وصباح الشوشرة يلي الصراحة حرقوا علي مفاجأتي للأسف أنا كنت مسوية يوم معين وثيم لحتى أعلن لجمهور."

وتابعت أنها من الشخصيات التي لا تحب إقحام حياتها الشخصية بوسائل التواصل الاجتماعي، لذلك لم تتحدث سابقًا عن زواجها السابق وما عانته وواجهته من عنف أسري خوفًا وحفاظًا على بناتها.

وههدت كل من يحاول الإساءة لها وتشويه سمعتها، مُشيرةً أن أي تطاول قد يدفعها للكشف عن أمور أخفتها منذ زمن طويل.

وأوضحت أنها توَّد فتح صفحة جديدة في حياتها بعد طلاقها، وقررت الاستمتاع برفقة بناتها حيث أنها أمضت 18 سنة من زواجها لم تشعر بأنها زوجة.

رد شهاب جوهر على خبر زواجه

من جهته، قرر جوهر الرد على طريقته الخاصة مُشيرًا أنها لا يحب إثارة الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، وأكَّد أنه لا ينقصهما الشهرة والنجومية.

واختصر حديثه أنهما تزوجا على سنة الله ورسوله، وروى تفاصيل زواجهما، حيث كان متواجدًا في حفلة المتميزون ووصله خبر انفصال إلهام عن زوجها، وبعد انتهاء الحفلة اتصل بها ليتأكد من الخبر، وقال لها: "أنا أبي أخطبك عشان لا أحد يسبقني وينتشر الخبر والعالم يدري إنك مطلقة، ويولك الخطاطيب يدقون الباب".

وأوضحت إلهام أن علاقتها بشهاب كانت وثيقة بعد مسلسل "أمينة حاف"، لكن لم تعلن أنها مطلقة.