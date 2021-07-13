إلهام الفضالة وهيا الشعيبي بينهما جريمة قتل وابتزاز..تفاصيل صادمة!

ما تزال أخبار الممثلتان هيا الشعيبي و إلهام الفضالة الحدث الأبرز للجمهور والصفحات الفنية من بعد الخلاف بينهما وخبر زواج الأخيرة.

الناقد أبو طلال الحمراني كشف أمور مخفية في علاقة الثنائي ما بين جريمة قتل قديمة وعملية إبتزاز ودخول السجن. أبو طلال بدأ بالتلميح إلا أن هيا كانت تيتز إلهام طوال الفترة الماضية أو بالأحرى خلال فترة صداقتهما التي امتدت لـ سنوات، وتابع أن الأمر بدأ بجريمة قتل عام 2003 والتي بأثرها تم سجن والدة إلهام الفضالة بعد أن تسببت بمقتل عسكري يحمل الجنسية العُمانية.

العسكري كان قد اكتشف أن صديقته موجودة في أحد الشاليهات وقام بأخذها بالقوة ووضعها داخل سيارته، أم إلهام اتصلت بأحد اصدقائها والذي يعمل كـ رقيب والذي حضر برفقة خاله وانطلقوا جميعاً لمطاردة العسكري وتمكنوا من إيقاف مركبته.

خلاف نشب بين العسكري والنقيب لتبادر والدة إلهام بإعطاء أداة حادة "سكين" للأخير ليطعن به العسكري وينتهي الأمر بوفاته. الحكم الصادر وقتها كان الإعدام بحق النقيب "القاتل" والسجن لمدة 15 عاماً بحق والدة الفضالة.

الصدفة لعبت دورها، إذ أنه تم إعتقال هيا الشعيبي منذ حوالي الـ 10 سنوات بتهمة مقاومة رجال الأمن لتتعرف على والدة إلهام داخل السجن الذي جمعهما وتروي لها القصة كاملة منذ البداية. الناقد تابع ان الشعيبي استغلت هذه النقطة وابتزت إلهام طوال فترة علاقتهما وأجبرتها على البقاء بقربها.

بداية خلاف هيا الشعيبي و إلهام الفضالة !

الخلاف بينهما كان قد بدأ بعد أن ظهرت الهام الفضالة ببرنامج "كشف حساب" مع مي العيدان، وقالت أن سبب عدم ذهابها لزيارة هيا الشعيبي هو بعد المكان عنها، وقالت أنها لم تذهب لزيارة الأخيرة إلا مرات معدودة، كما أنها لا ترغب تصوير تفاصيل حياتها. وردت هيا الشعيبي على هذه التصريحات بدورها وقالت: "اللي يحبك يدل خدك".

ومن بعدها نشرت إلهام الفضالة فيديو لها عبر حسابها الرسمي على "سناب شات"، وقالت فيه " مو انا اللي اتكلم واقول انا سويت وانا وانا في ناس تدري وفي ناس حاضرة وفي ناس شاهدة هذا مختصر الكلام." وأضافت: " مستحيل اطلع في الميديا واعطي التفاصيل الدقيقة لاني انا عارفة نفسي وعارفة الهام الفضالة عمرها ما دخلت خصوصياتها ولا حياتها في الميديا واذا عندي شيء ارفع التليفون واقول."..كما أردفت الهام الفضالة: "ولا اغش ولا اكذب على صديقتي او صديقي او اخوي او اختي واقوله يا فلان انت سويت ويكذب.. هذه مو صداقة."

زواج إلهام الفضالة !

الخبر الصادم كانت الإعلامية مي العيدان أول من شاركته بمنشور عبر صفحتها الشخصية في انستقرام ومن بعدها ردت على تساؤلات الجمهور وشكهم بأن الموضوع مجرد إشاعة بالتأكيد أنها أرسلت لها عبر الواتس اب تهنئة بمناسبة الزواج لتشكرها إلهام الفضالة بدورها. وتابعت العيدان أن إلهام تطلقت من زوجها بعد أن وقعت بحب شهاب، وكذلك الأمر مع الأخير الذي طلق أم أولاده حتى يتزوج من الفضالة.

للمزيد من قسم الترفيه:

طلاق أصالة نصري للمرة الثالثة بعد زواج دام لـ 3 أشهر فقط..والجمهور يكشف السبب!

رهف القنون تفعلها مُجدداً… هذه المرة مؤخرة عارية من دون ملابس داخلية!

طلاق الفنانة أحلام.. صدمة كبيرة وخيبة أمل أكبر!