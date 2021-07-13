إلهام فضالة ترد على شائعات زواجها لأول مرة.. وشهاب جوهر: " أبي أخطبك عشان لا أحد يسبقني"! ‎

أحدثت الممثلة الكويتية إلهام الفضالة موجة من الجدل عقب انتشار خبر زوجها من زميلها شهاب جوهر، حيث تحوَّل زواجهما في المسلسل الرمضاني "أمينة حاف" إلى واقع، لكنها لم تكن الزوجة الرابعة بل الثانية.

وكان أول من شارك الخبر الصادم هي الإعلامية الكويتية مي العيدان، التي شاركت عبر حسابها على "إنستغرام" منشور تكشف مُرفق بصورة للثنائي من مسلسل "أمينة حاف"، وعلَّقت: "الف مبروك زواج الهام الفضاله و شهاب جوهر".

ونظرًا لتداول الأخبار وانتشار الشائعات بشكل واسع وتصدر اسما الثنائي مواقع التواصل الاجتماعي، قررا الخروج عن صمتهما والتطرق للموجع والإعلان عنه رسميًا.

رد إلهام فضالة على خبر زواجها

شاركت إلهام فضالة متابعيها عبر موقع "إنستغرام" مقاطع فيديو تعلن رسميًا زواجها من شهاب جوهر، وقالت: "صباح الخير، وصباح النور، وصباح الويا وصباح الترند، وصباح الشوشرة يلي الصراحة حرقوا علي مفاجأتي للأسف أنا كنت مسوية يوم معين وثيم لحتى أعلن لجمهور."

وتابعت أنها من الشخصيات التي لا تحب إقحام حياتها الشخصية بوسائل التواصل الاجتماعي، لذلك لم تتحدث سابقًا عن زواجها السابق وما عانته وواجهته من عنف أسري خوفًا وحفاظًا على بناتها.

وهددت كل من يحاول الإساءة لها وتشويه سمعتها، مُشيرةً أن أي تطاول قد يدفعها للكشف عن أمور أخفتها منذ زمن طويل.

وأوضحت أنها توَّد فتح صفحة جديدة في حياتها بعد طلاقها، وقررت الاستمتاع برفقة بناتها حيث أنها أمضت 18 سنة من زواجها لم تشعر بأنها زوجة.

من جهة أخرى نشرت فضالة صورة تجمعها بجوهر من مسلسل أمينة حاف يظهران فيها كزوج وزوجة عبر حسابها على "إنستغرام"، وعلَّق: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. تم عقد قراني على شهاب جوهر".

رد شهاب جوهر على خبر زواجه

من جهته، قرر جوهر الرد على طريقته الخاصة مُشيرًا أنها لا يحب إثارة الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، وأكَّد أنه لا ينقصهما الشهرة والنجومية.

واختصر حديثه أنهما تزوجا على سنة الله ورسوله، وروى تفاصيل زواجهما، حيث كان متواجدًا في حفلة المتميزون ووصله خبر انفصال إلهام عن زوجها، وبعد انتهاء الحفلة اتصل بها ليتأكد من الخبر، وقال لها: "أنا أبي أخطبك عشان لا أحد يسبق وينتشر الخبر والعالم يدري إنك مطلقة، ويولك الخطاطيب يدقون الباب".

وأوضحت إلهام أن علاقتها بشهاب كانت وثيقة بعد مسلسل "أمينة حاف"، لكن لم تعلن أنها مطلقة.

إلهام فضالة وموعد خطوبتها

كشفت إلهام أنها وشهاب عقدا خطوبتهما في شهر يونيو الماضي فور تأكد شهاب من طلاقها.

إلهام فضالة وشهاب جوهر في مسلسل "أمينة حاف"

يجدر الإشارة إلى أن فضالة وجوهر شاركا في مسلسل "أمينة حاف" الذي عرض خلال الموسم الرمضاني الماضي، حيث جسَّدت شخصية "أمينة"، وهي سيدة لديها مشاكل كبيرة في حياتها تدفعها للزواج من رجل متزوج لتدخل في كثير من الصراعات مع زوجاته الثلاثة برغبةٍ منها للمزيد من الأكشن والأحداث في حياتها بعد أن كانت ممُلة ومليئة بالظلم والفقر من زوجها الأول والذي كانت قد أنهت حياته بعد أن علمت أنه يملك الكثير من الأموال إلا أنه أخفاها عنها وعن ابنتهما الوحيدة.

إلهام فضالة وشهاب جوهر في مسلسل "من بعدي الطوفان"

يشارك الثنائي في عمل درامي جديد بعنوان "من بعدي الطوفان" ، الذي يدور ضمن إطار اجتماعي يتناول في حلقاته القضايا الأسرية والمشاكل التي تحدث بين أفراد الأسرة التي تعيش تحت سقف واحد، ولكن من زاوية جديدة لم تقدم من قبل في أي عمل درامي عربي.

ويشارك في بطولته إلهام الفضالة، وعبدالعزيز النصار، صمود المؤمن شوق الهاجري والفنان الشاب طلال باسم عبد الأمير.

وقد شاركت الفضالة صورة جمعتها بجوهر التقطت من كواليس المسلسل قبل خمسة أيام، وعلَّقت: "شنو تتوقعون شخصية أنيسة وشخصية درويش بتكون في مسلسل "من بعدي الطوفان"؟".