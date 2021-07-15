طليقة شهاب جوهر تلفت أنظار الجمهور بجمالها.. فيديو قديم

ما زالت أخبار الفنان الكويتي شهاب جوهر تتصدر حديث المواقع الإخبارية وحديث السوشال ميديا بعد زواجه من الفنانة الهام الفضالة، لا سيما ان هناك العديد من الأخبار حول انفصاله عن زوجته والتي تدعى زينب الموسوي من أجل الزواج من الهام الفضالة.



طليقة شهاب جوهر تشكره في فيديو قديم

وتمكنت طليقة شهاب جوهر زينب الموسوي من تصدر حديث السوشال ميديا خاصة بعد نشرها عبر حسابها الخاص في انستغرام منشور عبر ستوري كشفت من خلاله عن تعرضها للظلم جاء فيه: "يا رب صبرني، اللهم اجبر كسر قلبي، دعواتكم لي، لك الحمد ولك الشكر يا الله".

وتضامن رواد السوشال ميديا مع كلامها مؤكدين انها تعرضت للظلم، إلا أن الجمهور شعر بالفضول للبحث عن شكل زينب الموسوي ليتمكن من التقاط فيديو قديم خلال تخرجها من الجامعة.

وظهرت طليقة شهاب جوهر في الفيديو بالحجاب وهي تتحدث عن نجاحها موجه الشكر لزوجها حينها الفنان شهاب جوهر واصفة إياه بانه سبب نجاحها.

وتمكنت طليقة شهاب جوهر من لفت أنظار الجمهور الذي تغزل بجمالها الطبيعي، مبدين استغرابهم لانفصاله عنها من أجل الهام الفضالة، ووصفه البعض بـ "أبو عين زايغه"، لتعود طليقة شهاب جوهر وتتصدر حديث السوشال ميديا من جديد.

شهاب جوهر والهام الفضالة

يُشار إلى ان قصة زواج الهام الفضالة وشهاب جوهر تصدرت الكثير من عناوين الأخبار في اليومين الماضيين، حيث بدأت القصة بعد قيام الإعلامية الكويتية إعلان زواجهما والتأكيد بانهما وقعا في حب بعضهما خلال تصوير مسلسل أمينة حاف في الموسم الرمضاني الماضي.

ومن جانبها خرجت الهام الفضالة لتؤكد هذا الزواج وعلقت أنها كانت تنوي إعلانه بشكل أخر حيث انها كنت تنوي مفاجأة جمهورها في يوم محدد إلى ان تسريب الخبر دفعها لتأكيد زواجها.

وأكدت الهام الفضالة أنها كانت قد انفصلت عن زوجها الصحافي خليل التميمي وأنها لم تعلن خبر طلاقها، كما فجرت مفاجأة عن تعرضها للعنف الأسري مؤكدة أنها تملك فيديوهات قد تتسبب بقنبلة على حد وصفها.

ومن جانبه كشف شهاب جوهر انه كان قد علم بإمر انفصال الهام الفضالة عن زوجها وبعد انتهاء تصويرهما مسلسل امينة حاف اتصل بها وتأكد منها وعرض عليها الزواج