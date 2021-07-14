طليق إلهام الفضالة "مرتاح" بعد زواجها من شهاب جوهر.. و15 ألف متابع بأقل من يوم!

ينتظر رواد مواقع التواصل الاجتماعي رد طليق إلهام الفضالة، الصحفي الكويتي خليلي التميمي، على خبر زواجها من لممثل شهاب جوهر واتهامها إياه بالعنف الأسري ووصف زواجها به الذي استمر لـ18 عامًا بأسوأ أيام حياتها.

ويشارك خليل التميمي متابعيه على موقع "إنستغرام أجواء إجازته الصيفية في مدينة بودروم التركية برفقة أصدقائه من بينهم الممثل الإيراني المقيم في الكويت عبدالله بو شهري، ويبدو واضحًا من منشوراتها الحديثة أنه لا يهتم بخر زواج طليقته من شهاب جوهر أو حتى ادعاءاتها.

وشارك أحد أصدقاء التميمي مقطع فيديو أثناء تواجدهم في إحدى المطاعم، ويسأل أحد الشبان إذا ما يشعر بالارتياح، ليجيب التميمي ضاحكًا "أنا المرتاح"، ويعتقد المتابعون أن هذا رد على زواج الفضالة.

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق على تصريحه، فكتب أحدهم مُعلقًا: "الحين اي كلمه يقولها عبالهم نغزه عليها".

وعلَّق آخر: " ولا كان بينهم اطفال اعداء ع طول سبحان الله كيف العشره هانت".

وكتب آخر منتقدًا: "عاد راح يبلشون نشر الغسيل الوسخ".

ويجدر الإشارة إلى أن خليل التميمي كان يمتلك عبر حسابه على "إنستغرام" ما يقارب الـ15 ألف متابع قبل إعلان خبر زواج طليقته الفضالة، وبعد إعلان الأخبار الصادمة انهال رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر حسابه الخاص وحصد ما يقارب 15 ألف متابع أخرين.

من هو خليل التميمي؟

هو صحفي وإعلامي كويتي، يبلغ من العمر 50 عامًا، عُرِفَ في الكويت وحصد على شهرة كبيرة في الخليج العربي، كما عمل في جريدة الوطن ويشعل منصب ومدير الاستيديوهات والتشغيل في قناة فنون الفضائية، بالإضافة إلى ذلك قدم الكثير من البرامج التلفزيونية خلال كأس العالم.

استمر زواج خليل التميمي وإلهام الفضالة 18 عامًا، وأسفر عن إنجاب ابنتين هما: النور خليل التميمي وفجر خليل التميمي.

رد إلهام الفضالة على خبر زواجها

شاركت إلهام الفضالة متابعيها عبر تطبيق "سناب شات" مقاطع فيديو تعلن زواجها رسميًا من شهاب جوهر، وقالت: "صباح الخير، وصباح النور، وصباح الويا وصباح الترند، وصباح الشوشرة يلي الصراحة حرقوا علي مفاجأتي للأسف أنا كنت مسوية يوم معين وثيم لحتى أعلن لجمهور."

وتابعت أنها من الشخصيات التي لا تحب إقحام حياتها الشخصية بوسائل التواصل الاجتماعي، لذلك لم تتحدث سابقًا عن زواجها السابق وما عانته وواجهته من عنف أسري خوفًا وحفاظًا على بناتها.

وههدت كل من يحاول الإساءة لها وتشويه سمعتها، مُشيرةً أن أي تطاول قد يدفعها للكشف عن أمور أخفتها منذ زمن طويل.

وأوضحت أنها توَّد فتح صفحة جديدة في حياتها بعد طلاقها، وقررت الاستمتاع برفقة بناتها حيث أنها أمضت 18 سنة من زواجها لم تشعر بأنها زوجة.

رد شهاب جوهر على خبر زواجه

من جهته، قرر جوهر الرد على طريقته الخاصة مُشيرًا أنها لا يحب إثارة الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، وأكَّد أنه لا ينقصهما الشهرة والنجومية.

واختصر حديثه أنهما تزوجا على سنة الله ورسوله، وروى تفاصيل زواجهما، حيث كان متواجدًا في حفلة المتميزون ووصله خبر انفصال إلهام عن زوجها، وبعد انتهاء الحفلة اتصل بها ليتأكد من الخبر، وقال لها: "أنا أبي أخطبك عشان لا أحد يسبقني وينتشر الخبر والعالم يدري إنك مطلقة، ويولك الخطاطيب يدقون الباب".

وأوضحت إلهام أن علاقتها بشهاب كانت وثيقة بعد مسلسل "أمينة حاف"، لكن لم تعلن أنها مطلقة.