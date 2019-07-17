طليقة ماجد المصري تنشر صور من زفافهما.. وهو يرد بصورة تجمعه بزوجته الحالية!

أثارت طليقة الفنان ماجد المصري المطربة منى إش إش، حالة من الجدل وبلبلة كبيرة بعد نشرها صور من زفافها على الفنان ماجد المصري مُعلقة: "قصة حب ماجد ومنى قريبًا".

وبعد قيام إش إش نشر هذه الصور انتشرت اخبار عديدة عن عودة المصري إلى طليقته وام أولاده خاصة بعد احتفالهما مؤخرًا بزفاف ابنهما احمد.

ومن جانبه قرر المصري تكذيب هذه الشائعة على طريقته الخاصة بنشره صورة تجمعه بزوجته رانيا أبو النصر عبر حسابه الخاص في إنستغرام وكتب مُعلقًا على الصورة: " نور عيني وحياة قلبي انتي الحب الأول والأخير ربنا ما يحرمني منك أبدا"، وتأكيدًا لعلاقتهما الجيدة وعدم وجود أي مشاكل بينهما ردت رانيا على بوست زوجها بكلمات من الحب.

يُشار إلى ان الفنان ماجد المصري كان قد تزوج في بداية حياته الفنية من المطربة منى إش إش وتشاركا تقديم عدد من الدويتات الغنائية سويًا، وانجبا احمد وماهيتاب، ثم انفصل عنها بعد فترة ليتزوج من زوجته الحالية رانيا ابو النصر.

وكشفت بعض المواقع الإخبارية ان المصري أكد أن علاقته بطليقته جيدة وان صداقة راقية تجمعهما من اجل أبنائهما مبديًا استغرابه من نشرها الصور وكاشفًا انها تروج على طريقتها لعمل فني تعود به إلى الساحة الفنية.

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