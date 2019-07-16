نانسي عجرم تعود بالزمن إلى الوراء في تحدي العمر وتعلق: "مش أحلى نصغر بدل ما نكبر؟"

أشعلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم التفاعل عبر صفحتها الرسمية على موقع إنستغرام، ولكن على طريقتها الخاصة، حيث لم تشارك في تحدي التقدم في العمر كما فعل أغلب المشاهير مؤخرًا، وقررت أن تمشي بعكس التيار وتعود بالزمن إلى الوراء.

وقامت نانسي عجرم بمشاركة صورتها عبر إنستغرام، وذلك بعدما قامت باستعمال نفس التطبيق الذي يُظهر الشخص في سن الشيخوخة ولكنها اختارت "فلتر" آخر يجعلها تظهر شابة أصغر سنًا وعلقت قائلة: "ليش ما منرجع بالزمن كم سنة لورا؟ مش أحلى نصغر بدل ما نكبر؟".

ولاقت صورة نانسي تفاعلًا لافتًا خلال وقت قصير، حيث وصلت عدد الإعجابات لأكثر من 500 ألف، بالإضافة إلى تعليقات تخطى عددها الـ8 آلاف.

الجدير ذكره، أن تحدي العمر اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر محركات البحث منذ الأسبوع الماضي وحتى الآن، وشارك فيه عدد كبير من المشاهير، ويعود ذلك إلى أن تطبيق "Face App" يتيح لمستخدمه أن يرى نفسه في سن الـ80 بطريقة واقعية جدًا.

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