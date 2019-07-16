بالصور: أحلام بإطلالة جديدة عنوانها خسارة الوزن والرشاقة..شاهدوا كيف أصبحت!

فاجات الفنانة الإماراتية أحلام متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالتها الجديدة، والتي بدت من خلالها وكأنها خسرت الكثير من الوزن، وشاركت مجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها ظهرت فيها في غاية الرشاقة والجمال.

وكانت الصور الجديدة التي نشرتها أحلام عبر حسابها على موقع التواصل قد أثارت التساؤلات حولها بكثرة من قبل الجمهور، حيث قال البعض أنها بالتأكيد أجرت عملية لشفط الدهون حتى تصبح بهذه النحافة، بينما كانت هناك تعليقات أخرى تعتقد بأنها استعانت ببرنامج تعديل الصور ولكن بطريقة ساخرة، فكتب أحد المتابعين قائلًا: " ارحم فوتوشوب ترى نشوفك بسناباتك حتى بفلاتر ما تطلع هيك".

على صعيد آخر، من المقرر أن تحيي الفنانة أحلام حفلًا غنائيًا في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم السودة، حيث أعلنت عن ذلك بتعليق أرفقته مع صورها الجديدة وقالت: " انتظركم جمهوري في عسير الجمال والفخر حنا_فوق في موسم_السوده ١٣/٨ اغسطس انتظركم جمهوري بنت_زايد".

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