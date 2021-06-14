طليقة محمد الصيرفي إلى الواجهة بعد تصريحات الأخير المثيرة للجدل.. صورة

أثار الفنان الكويتي محمد الصيرفي موجة من الجدل بسبب تصريحاته حول الصفات التي يرغب بوجودها في زوجته المستقبلية خلال استضافته في برنامج كشف المستور مع الإعلامية الكويتية مي العيدان.

وقال محمد الصيرفي إنه يبحث عن فتاة تمتلك مقاييس صعبة من بينها أن تكون ملكة جمال، وأن تكون منقبة ومتدينة، معلقًا أنه لا يرغب بان يصوم ويفطر على بصلة في النهاية.

وعرضت هذه التصريحات الفنان الكويتي محمد الصريفي للهجوم من قبل الجمهور وخاصة من فئة السيدات، لحديثه عن الجمال واعتباره مقياس أساسي في زواجه، خاصة أنه قال "ما ابي اصحى الاقي حد من ربعي جنبي".

وانتقد الكثيرون تصريحات الصيرفي وجاءت الانتقادات حول أن من حق السيدة أيضًا أن تبحث عن زوج جميل وصاحب دين، وهو لا يملك اي من هذه الصفات.

وتطرق محمد الصيرفي خلال الحلقة للحديث عن زوجته السابقة وهي سعودية الجنسية، وقال في حديثه عنها إنها كانت جميلة لكنها يبحث عن من هي أجمل منها، هذا التصريح أثار فضول الجمهور الذي بدأ بالبحث عن هوية طليقة الصريفي.

طليقة محمد الصيرفي إلى الواجهة

وبعد بحث طويل تداول رواد السوشال ميديا صورة قديمة للفنان الكويتي محمد الصريفي تجمعه بإحدى السيدات على أنها طليقة الفنان الكويتي، ولم يتم التأكيد أو النفي على حقيقة الصورة إلا أن طريقة جلوس محمد الصريفي بجانب هذه السيدة تؤكد على أنها كانت زوجته.

وعلق عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على أن طليقة الصيرفي لا تملك مقاييس الجمال، معتبرين أن الصيرفي قد يكون قال إنها جميلة مجاملة لها خاصة وأنه قال إن الانسان يتغير وقد تغيرت المقاييس لديه بعد مرور 20 عامًا على تجربة زواجه.

فيما هاجم البعض التعليقات التي وصفوها بـ المتنمرة بحق طليقة الصيرفي، معتبرين أن الانتقادات بدلًا من تطال الفنان الكويتي بسبب تصريحاته المسيئة للمراة تحول الأمر ضد طليقته التي تعيش حياتها بعيدًا عن الإعلام حاليًا وهو أمر مرفوض وغير مقبول.

واشتهر الفنان الكويتي محمد الصيرفي في بداياته من خلال برنامج المقالب الشهير حيلهم بينهم والذي تقوم فكرته على إجراء لقاء مع نجوم خليجيين من أجل استفزازهم

