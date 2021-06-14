محمد الصيرفي يريد الزواج من منقبة وجميلة.. "ما أبي أفطر على بصلة"

أثار الفنان الكويتي محمد الصيرفي موجة من الانتقادات والغضب عقب تصريحاته المثيرة للجدل خلال ظهوره في برنامج "كشف حساب" مع الإعلامية الكويتية مي العيدان.

تطرق محمد الصيرفي للحديث عن مواضيع مختلفة من بينها: مواصفات المرأة التي يتمنى الزواج منها، خلافه مع الفنان السعودي ناصر القصبي، وهجومه على المنتجين الذين يقحمون أبنائهم في عالم التمثيل.

محمد الصيرفي ومواصفات فتاة أحلامه



أشار الصيرفي أنه إنسان مزاجي في الزواج، وأنه يمتلك صورة عامة لزوجته أن تكون صالحة، تحتويه، مُتدينة، وشخصية يعتمد عليها حينما يكون خارجًا، كما يوَّد أن تنجب لها ولدًا.

وأوضح أنه يوَّد أن تكون محجبة ومنقبة، وذات جمال استثنائي أكثر من زوجته السابقة، وقال: "أبي زوجتي منقبة ومتدينة وجميلة جدًا ما أبي أصوم وفي النهاية أفطر على بصلة، أو أقوم الصبح وألاقي واحد من الربع جنبي".

وتساءلت مي العيدان في حال المرأة التي تزوجها فقت جمالها بعد فترة من الزمن أو زاد وزنها، هل سيتركها ليبحث عن إنسانة أخرى، ليجيب أنه لا يعلم ما سيجري في المستقبل، لكن أوضح أن الحب يأتي بعد الزواج وأساسه الاحترام.

محمد الصيرفي وإخفاء النجمات أزواجهن



انتقد الصيرفي نجمات السوشيال ميديا اللواتي يخفين شكل أزواجهن، موضحًا أن الرجل هو من يجدر به إخفاء زوجته عن مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشاد أحد المستخدمين بتصريحه،وعلَّق: "كلامه صحيح. اللي نشوفه بالسوشل ميديا، شئ يحوم الكبد، وشئ مو من الدين ولا من عاداتنا وتقاليدنا. المشكله ان الشباب والمراهقين من يتاثرون بهالاشياء الغريبه عن مجتمعنا. يعني الجيل القادم بيكون جيل مايعلم فيه الا ربنا."

محمد الصيرفي وخلافه ناصر القصبي



تحدَّث الصيرفي عن خلافه مع القصبي مُشيرًا أنه لم يشن هجومًا عليه بل لم يعجبه تصريحه حول احترامه للملحدين، وأوضح أنه لا يحترم شخصًا ملحدًا بل يحاول نصحه لا غير.

وأضاف الصيرفي أنه يستمع لعلماء يفسرون القرآن كانوا ملحدين في الأساس مثل الدكتور فاضل السمرائي، لكنه لا يحترم الأشخاص الملحدين الذين لا يؤمنون بوجود الله.

الصيرفي يتحدث عن ذكرياته مع عبد الحسين عبدالرضا