هيفاء وهبي وأكرم حسني يشعلا تويتر بـ"لو كنت".. وإليسا تشارك بالتحدي

أعلن النجم المصري أكرم حسنى و الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن طرح دويتو غنائي مشترك وفيديو مصوَر بعنوان "لو كنت"، حيث يعتبر اعمل الأول الذي يجمعهما.

ويجدر الإشارة إلى أن الأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإخراج حسام الحسيني، ومدير التصوير أحمد بشاري.

𝙎𝙩𝙖𝙮 𝙏𝙪𝙣𝙚𝙙 💥



لو كنت

١٤ يونيو ٢٠٢١ - الساعة ٥ مساءً بتوقيت القاهرة | ٦ بتوقيت بيروت على يوتيوب

و ١٥ يونيو ٢٠٢١ على المنصات



𝗟𝗮𝘄 𝗞𝗼𝗻𝘁

14.06.2021 - 5 Pm Cairo time | 6 Pm Beirut time

15.06.2021 on the platforms#Lawkont #Law_kont #لو_كنت#هيفاء_وهبي #اكرم_حسني pic.twitter.com/1XeJnt49aw — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) June 13, 2021







وفي وقت سابق، أشعلت هيفاء وهبي وأكرم حسني موقع التغريدات القصيرة "تويتر" بهاشتاغ "لو كنت"، وأثارا بذلك فضول المتابعين حول ما يكمن وراء هذه الكلمات.

انتشر هاشتاغ "لو كنت" خلال الساعات القليلة الماضية، وكان من أول المشاركين أكرم حسني الذي نشر له صورة ممسكًا بمجسم على شكل شنبات، وكتب: "لو كنت شكل هندسي.. كنت هميل للانحراف".



من جهتها نشرت وهبي صورة لها جالسة على كرسي مُغطيًا عينيها بأصابعها، وكتبت: "لو كنت عين مغمضة.. كنت أبقى برضه شايفة".



وتعامل العديد من نجوم العرب مع الهاشتاغ من بينهم الفنانة اللبنانية "إليسا" التي كتبت: "لو كنت قطة حلوة.. كنت هبقى كيد سيامي"، لترد عليها وهبي "Love You too.. Meow".

#Law_Kont

لو كنت قطة حلوة، كنت هبقى أكيد سيامي 😜



I wouldn’t expect of you anything less than happy vibes in these times. Love you @HaifaWehbe — Elissa (@elissakh) June 13, 2021

ونشرت الممثلة المصرية نور قدري تغريدة، جاء فيها: "حمزه ابني بيقولي #لو_كنت بصله كنتوا هتعيطوا منى إحنا بنعيط من غير يا قلب امه".

حمزه ابني بيقولي #لو_كنت بصله كنتوا هتعيطوا منى 😂😂 إحنا بنعيط من غير 🧅 يا قلب امه 😂😂 — noor kadry (@noorkadry) June 14, 2021

وشاركت الممثلة وعارضة الأزياء اللبنانية كارلا حداد بالهاشتاغ، وكتبت: "#لو_كنت مادة بالجغرافيا كنت هابقى جبل عالي اوي".

وقد تفاعل المتابعون مع الهاشتاغ بطريقة مضحكة، فكتبت إحداهن: "#لو_كنت شعر مالس .. كنت أبقى برضه منكوشة".