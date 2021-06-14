هيفاء وهبي وأكرم حسني يشعلا تويتر بـ"لو كنت".. وإليسا تشارك بالتحدي

أعلن النجم المصري أكرم حسنى و الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن طرح دويتو غنائي مشترك وفيديو مصوَر بعنوان "لو كنت"، حيث يعتبر اعمل الأول الذي يجمعهما.
ويجدر الإشارة إلى أن الأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإخراج حسام الحسيني، ومدير التصوير أحمد بشاري.
𝙎𝙩𝙖𝙮 𝙏𝙪𝙣𝙚𝙙 💥— Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) June 13, 2021
لو كنت
١٤ يونيو ٢٠٢١ - الساعة ٥ مساءً بتوقيت القاهرة | ٦ بتوقيت بيروت على يوتيوب
و ١٥ يونيو ٢٠٢١ على المنصات
𝗟𝗮𝘄 𝗞𝗼𝗻𝘁
14.06.2021 - 5 Pm Cairo time | 6 Pm Beirut time
15.06.2021 on the platforms#Lawkont #Law_kont #لو_كنت#هيفاء_وهبي #اكرم_حسني pic.twitter.com/1XeJnt49aw
وفي وقت سابق، أشعلت هيفاء وهبي وأكرم حسني موقع التغريدات القصيرة "تويتر" بهاشتاغ "لو كنت"، وأثارا بذلك فضول المتابعين حول ما يكمن وراء هذه الكلمات.
انتشر هاشتاغ "لو كنت" خلال الساعات القليلة الماضية، وكان من أول المشاركين أكرم حسني الذي نشر له صورة ممسكًا بمجسم على شكل شنبات، وكتب: "لو كنت شكل هندسي.. كنت هميل للانحراف".
#لو_كنت شكل هندسي .. كنت هميل للانحراف#Law_Kont— Akram Hosny (@AkramHosny) June 13, 2021
Photo by: @AishaAlshabrawy pic.twitter.com/9cXVku2Rgj
من جهتها نشرت وهبي صورة لها جالسة على كرسي مُغطيًا عينيها بأصابعها، وكتبت: "لو كنت عين مغمضة.. كنت أبقى برضه شايفة".
#لو_كنت عين مغمضة .. كنت أبقى برضه شايفه#Law_Kont https://t.co/hysmJEsIjF pic.twitter.com/MVJ3ukrTIE— Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) June 13, 2021
وتعامل العديد من نجوم العرب مع الهاشتاغ من بينهم الفنانة اللبنانية "إليسا" التي كتبت: "لو كنت قطة حلوة.. كنت هبقى كيد سيامي"، لترد عليها وهبي "Love You too.. Meow".
#Law_Kont— Elissa (@elissakh) June 13, 2021
لو كنت قطة حلوة، كنت هبقى أكيد سيامي 😜
I wouldn’t expect of you anything less than happy vibes in these times. Love you @HaifaWehbe
ونشرت الممثلة المصرية نور قدري تغريدة، جاء فيها: "حمزه ابني بيقولي #لو_كنت بصله كنتوا هتعيطوا منى إحنا بنعيط من غير يا قلب امه".
حمزه ابني بيقولي #لو_كنت بصله كنتوا هتعيطوا منى 😂😂 إحنا بنعيط من غير 🧅 يا قلب امه 😂😂— noor kadry (@noorkadry) June 14, 2021
وشاركت الممثلة وعارضة الأزياء اللبنانية كارلا حداد بالهاشتاغ، وكتبت: "#لو_كنت مادة بالجغرافيا كنت هابقى جبل عالي اوي".
#لو_كنت مادة بالجغرافيا كنت هابقى جبل عالي اوي @HaifaWehbe https://t.co/3CFov80iYs— Carla Haddad (@CarlaHad) June 13, 2021
وقد تفاعل المتابعون مع الهاشتاغ بطريقة مضحكة، فكتبت إحداهن: "#لو_كنت شعر مالس .. كنت أبقى برضه منكوشة".
#لو_كنت شعر مالس .. كنت أبقى برضه منكوشة #law_kont https://t.co/UjGuFAng8z— AmalTaleb (@AmalTaleb) June 13, 2021