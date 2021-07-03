طليقة وائل كفوري تحرجه و تكشف قيمة نفقة بناتهما بالصورة!

هاجمت أنجيلا بشارة، طليقها الفنان اللبناني وائل كفوري بسبب قيمة النفقة التي تتلقاها لطفلتيها ميشيل وميلانا منه، مؤكدة أنها غير كافية.

وعبر خاصية (الستوري) على حسابها عبر (انستجرام)، نشرت أنجيلا بشارة صورة الشيك الذي يكشف قيمة النفقة التي تتقاضاها من وائل كفوري، مبينة أنه لم يحتسبها على سعر الصرف الرسمي للدولار في لبنان والذي لا تتجاوز قيمته 10% من السعر الحقيقي، حسب موقع وطن خارج السرب.

واعترضت أنجيلا بشارة بشكل واضح على احتساب النفقة المخصصة لابنتيها بالدولار على سعر الصرف الرسمي.

ويُظهر الشيك الذي تلقّته أنجيلا من وائل ، بقيمة ستة ملايين ليرة لبنانية كنفقة شهرية لابنتيهما التي تبلغ 4000 دولار، مبدية استغرابها من احتساب الدولار على سعر 1500 ليرة، في حين لامس سعر الصرف في السورق السوداء حاجز الـ18000 ليرة لبنانية.

ويبدو أن أنجيلا قد تعرضت لانتقادات وهجوم متابعيها، وهو الذي يفسره ردها في وقت لاحق عليهم حين كتبت: (وقت الأم هي اللي بتدفع اشتراك الكهربا والموتور والمي والانترنت والمازوت والصيانة والأدوية والحكما ونشاطات الولاد اليومية وملابسهن والتوصيلات وغيرها، لأ أكيد ماراح يكفوا).

وجاء تصرف أنجيلا بشارة في الوقت الذي بدأت فيه قصة حب طليقها وائل كفوري مع سيدة تدعى شانا عبود، تخرج إلى العلن.

ويعيش وائل حالياً نجاح أغنية (كلنا مننجر) من مسلسل (داون تاون) والتي حقق من خلالها أكثر من 22 مليون مشاهدة عبر يوتيوب. المسلسل من بطولة النجمة الجزائرية أمل بوشوشة، سامر إسماعيل، ستيفاني صليبا، كارمن لبس، سارة أبي كنعان، ومن إخراج زهير قنوع، وبهذا العمل تكون هذه المرة الأولى التي يقدم فيها وائل شارة مسلسل رغم مشواره الفني الطويل.

