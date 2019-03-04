طليق الراحلة غنوة يهاجم أنغام وعائلتها مجددًا بسبب حضانة ابنه ياسين..إليكم التفاصيل!

طليق الراحلة غنوة يهاجم أنغام وعائلتها مجددًا بسبب حضانة ابنه ياسين

على ما يبدو أن زوج الراحلة غنوة محمد سليمان ضاق ذرعًا بعد عدة محاولات للحصول على حضانة ابنة الوحيد ياسين الذي لا يستطيع رؤيته بشكل دائم لأنه يقطن حاليًا مع الفنانة أنغام وعائلتها الذين لا يسمحون له برؤيته كما يحلو له، وكان هذا الأمر هو الذي دفعه لأن يعود بتعليق ناري ومثير للجدل عبر حسابه على موقع فيسبوك.

وكتب أمير عبد الباقي زوج الراحلة غنوة عبر حسابه على فيسبوك وقال: "الأستاذ محمد علي سليمان الموسيقار المحترم عملي بلوك وقالي اعتبر رسالتك ما وصلتش والأستاذة انغام النجمة المحترمة ما بتردش علية بقالي شهر ونقلت ابني من المدرسة دون علمي وابنها اعلمني بعد النقل".

وتابع: "والجدة بتسلط بلطجية وناس من كل اتجاه وبسخر وتسبني بألفاظ بذيئة..والمحكمة تقضي في الغالب إلى رؤية الاب لابنه مرة واحدة اسبوعيا مما يساعد على تهميش دور الاب ومستقبلا هيساعد على تهميش الادميين ومش عايزين الناس تموت وترتاح!!!! استغفر الله العظيم..وإنا لله وإنا إليه راجعون".

يشار إلى أن الراحلة غنوة محمد سليمان رحلت عن عالمنا عن عمر يناهز الـ30 عامًا إثر حادث سير مؤسف في شهر أكتوبر الماضي من عام 2018، وأحدث خبر وفاتها في وقتها الكثير من الحزن لدى عائلتها وزوجها والجمهور.