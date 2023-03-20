طليق دانة الطويرش يحتفل بعقد قرانه.. شاهدوا الصور

البوابة - احتفل مشهور مواقع التواصل الاجتماعي عبدالعزيز الزايد، طليق الفاشنيستا الكويتية ذات الأصول العراقية دانة الطويرش، بعقد قرانه في أجواءٍ عائليةٍ.

وشارك عبدالعزيز الزايد لقطات من عقد القران واللحظة التي وقع على وثيقة زواجه مع متابعيه عبر تطبيق "إنستغرام" البالغ عددهم 90 ألف شخص.

وتلقى عبدالعزيز عبارات التهنئة والتبريك بمناسبة عقد قرانه من قبل متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ويأتي عقد قران عبدالعزيز في الوقت الذي تمضي فيه الفاشنيستا دانة الطويرش رحلة عمل واستجمام في العاصمة الفرنسية باريس برفقة زميلاتها في عالم السوشال ميديا مثل جمال النجادة وفوز الفهد ونورة العميري ونهى نبيل وأخريات.

وتُعد هذه تجربة الزواج الثالثة بالنسبة لعبدالعزيز، إذ سبق وأن شارك مع متابعي دانة تجربة زواجه الأولى من سيدة لم يذكر اسمها واكتفى بالإشارة إلى أنها توفيت قبل سنوات من دانة وتركت له طفلين.

طلاق دانة طويرش

وكانت الفاشنيستا دانا طويرش قد أكدت انفصالها بشكلٍ نهائي عن زوجها ووالد طفلته ديم في نهاية 2021 بعد فترة من الأنباء المتداولة حول انفصالها عن عبدالعزيز لم ترد عليها تأكيدًا أو نفيًا.

وأشارت دانة إلى أنها أردات أن يتم انفصالها عن والد كفلتها في هدوء تام دون ذكر المزيد من التفاصيل العائلية أو الشخصية بهذا الشأن.

وذكرت دانة سابقًا إلى أن السبب الذي دفعها لتأخير إعلان طلاقها عن زوجها ووالد طفلتها لأنها تفضل بقاء حياتها الخاصة بعيدًا عن الأضواء ومواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال زواجها من عبدالعزيز، سردت دانة لمتابعيها تفاصيل علاقتها به وبأنها ارتبطت به لفترة وجيزة ثم انفصلت عنه إلى أن التقت به مصادفة في لندن وشعرت حينها بأنها الرجل المناسب لها حتى أعلنت ارتباطها رسميًا به.

وفي عام 2018، أقامت دانة حفل زفاف أنيق جمع بين الأناقة والفخامة واختارت أن تُطلّ بفستان زفاف مُزين بالكريستال والأحجار المضيئة.

من هي دانة الطويرش

فاشنيستا ومدونة موضة كويتية من أصول عراقية.

تحظى دانة بشهرة واسعة في الكويت ودول الخليج العربي وتقدم إعلانات بالموضة والأزياء ومستحضرات التجميل.