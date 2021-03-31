طليق روبي ينشر أحدث صور لابنتهما و شبهها لوالدتها لايوصف!

باشر المخرج سامح عبد العزيز، على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) صورا له برفقة ابنته الوحيدة طيبة من الفنانة روبي والتي تشبهها إلى حد كبير.

علق سامح على الصورة قائلا ( توتي) وهو الاسم الذي يحرص عبد العزيز دوما بمناداة ابنته به ، حسب موقع صدى البلد.

روبي و سامح عبدالعزيز تزوجا بعد قصة حب دامت 5 سنوات، إلا أنه فضل عدم الإفصاح عنها لزواجه من المذيعة داليا فرج التي انفصلت عنه فور سماعها نبأ زواجه من روبي، وفي عام 2015، أنجبت الفنانة طفلتهما (طيبة) في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي العام ذاته، يعلن عبدالعزيز انفصاله عن الفنانة دون إبداء أي أسباب، وهو ما أكّدته هي.

من جهة أخرى، تخطت أغنية (حتة تانية) للفنانة روبي، حاجز الـ5 ملايين مشاهدة عبر موقع "يوتيوب"، بعد 14 يوم فقط من طرحها.الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما، وهي باكورة إنتاج شركة تالنت بيتس.

وتعود روبي للغناء في 2021 بعد طرح ثاني ألبوماتها (مشيت ورا إحساسي) عام 2007.

كما و تواصل روبي تصوير مسلسل (شقة 6) الذي ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية في إطار من الرعب والتشويق في أحد العمارات، ويحدث بعد ذلك أمر ما داخل شقة تقلب حياة الجيران رأسا على عقب.

المسلسل بطولة روبي وأحمد حاتم وصلاح عبد الله وحمزة العيلي وشريف سلامة ومحمود البزاوي وهاني عادل ورحاب الجمل، ومن إخراج محمود كامل.